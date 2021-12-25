banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Memurlar için flaş kamera kararı
Memurlar için flaş kamera kararı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Noel mesajı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Noel mesajı!
Dolar ve Euro'da haftalık değer kaybı yüzde 30!
Dolar ve Euro'da haftalık değer kaybı yüzde 30!
Spor Toto Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Spor Toto Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Hülya Koçyiğit’ten damadına övgü: “Engin Altan Düzyatan dört dörtlük bir oyuncu”

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Hülya Koçyiğit, damadı Engin Altan Düzyatan’a övgüler dizip Türk sinemasının her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi. Bahçeyle uğraşmaktan büyük keyif aldığını belirten Koçyiğit, “Domates, salatalık yetiştirmek bana çok keyif veriyor” dedi.

Magazin 25.12.2021, 08:59
Hülya Koçyiğit’ten damadına övgü: “Engin Altan Düzyatan dört dörtlük bir oyuncu”

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Hülya Koçyiğit, damadı Engin Altan Düzyatan’a övgüler dizip Türk sinemasının her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi. Bahçeyle uğraşmaktan büyük keyif aldığını belirten Koçyiğit, “Domates, salatalık yetiştirmek bana çok keyif veriyor” dedi.

Hülya Koçyiğit, günümüz Türk sinemasının düne nazaran çok daha profesyonel olduğunu vurguladı. Teknolojiyi çok daha iyi kullanan, sponsor desteği bulan, dünyaya açılma çabası ve girişimi içinde olup her geçen gün giderek daha da iyi olan bir durumda olduğunu ifade eden Koçyiğit, damadı Engin Altan Düzyatan ile ilgili de samimi açıklamalarda bulunarak, “Mükemmel. Dört dörtlük bir oyuncu. Çok güçlü bir oyunculuğu var. Muhteşem güzel bir sesi var” değerlendirmesinde bulundu.

Türk sinemasının 4 yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıyan dijital, video ve ses içerikli dergisi “Samsun E-Dergi” ye verdiği röportajda Türk sinemasına övgüler yağdırdı. Türk sinemasının dünü, bugünü ve yarını ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Koçyiğit, ayrıca damadı Engin Altan Düzyatan’ın oyunculuğu ile ilgili beğenisi anlattı.

“Genç sinemacıların gayretini takdir ediyorum”

Türk sinemasının günümüzdeki durumu ile ilgili konuşan Hülya Koçyiğit, “Günümüz Türk sineması düne nazaran çok daha profesyonel, çok daha teknolojiden yararlanabilen, çok daha sponsor desteğini yanına alabilen, dünyaya açılma çabası, gayreti ve girişimi içinde olan her geçen gün de giderek daha da iyi olan bir sinema. Ben genç sinemacıların gayretlerini takdir ediyorum ve Türk sinemasının gerçekten hak ettiği yeri aldığına, alacağına inanıyorum” diye konuştu.

“Bir tek Erol Taş’ı içlerinden ayırabilirim”

Türk sinemasında kendi dönemde beğendiği aktörlerle ilgili bir soru üzerine Koçyiğit, ayrım yapamayacağını, hepsini beğendiğini, her birinin birbirinden değerli iş arkadaşları olduğunu söyleyerek, “Ama bir tek belki Erol Taş’ı ayırabilirim içlerinden. Çünkü ‘Erol ağabey’ dediğim gerçekten mert, yürekli, çocuk kadar saf, dürüst ve bana her zaman kol kanat germiş bir kişiydi. Herkes onu rollerinin etkisiyle kötü adam olarak tanırdı. Ben tam tersine onu en güvenilecek insan olarak düşünürdüm. Sadece sembolik olarak onu söylemek isterim” şeklinde konuştu.

“Engin Altan Düzyatan dört dörtlük bir oyuncu”

Damadı Engin Altan Düzyatan ile ilgili de samimi açıklamalarda bulunan Hülya Koçyiğit, şunları söyledi:

“Mükemmel. Dört dörtlük bir oyuncu. Çok güçlü bir oyunculuğu var. İnsanı etkileyen muhteşem güzel bir sesi var. Aktörlüğü için söylenecek çok fazla şey yok. Çünkü kendisini ispat etmiş bir aktör. Ancak insan olarak da öylesine güzel, öylesine insani duygular taşıyan bir kişi. Ailemize çok güzel adapte oldu. Çok iyi bir baba oldu. İyi bir eş oldu. Sevgi dolu bir insan. O nedenle onu çok seviyorum.”

Organik ürün merakıyla domates ve salatalık yetiştiriyor

Koçyiğit, yıllar sonra bahçeli bir evde yaşama imkanı bulduğunu ve bahçeyle uğraşmaktan keyif aldığını da belirtti. “Bahçeyi, çiçekleri, ağaçları çok seviyorum” diyen Hülya Koçyiğit, “Onun dışında organik ürün merakım yüzünden küçücük bir bostan yaptım. Orada domates, salatalık yetiştirmek bana çok keyif veriyor. Şu anda en keyif aldığım hobim” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 18 27
9. Sivasspor 18 26
10. Karagümrük 18 26
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
19. Göztepe 18 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 17 26
10. Kocaelispor 18 24
11. Tuzlaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 17 20
16. Ankara Keçiörengücü 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8