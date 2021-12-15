banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Beşiktaş PFDK’ya sevk edildi
Beşiktaş PFDK’ya sevk edildi
Beşiktaş’ta son karar Çebi’nin
Beşiktaş’ta son karar Çebi’nin
CHP’nin tavrı, PKK’da memnuniyetle karşılanmış!
CHP’nin tavrı, PKK’da memnuniyetle karşılanmış!

Hülya Avşar’dan esinlendi oyuncu oldu

Yakın zamanda yayınlanacak ve mahalle hayatını anlatacak olan ‘Bayrampaşa 11’ dizisinin oyuncu kadrosundaki ünlü oyuncu Derya Yapanel, hayranı olduğu Hülya Avşar’dan etkilendiği için oyuncu olduğunu söyledi.

Magazin 15.12.2021, 10:31
Hülya Avşar’dan esinlendi oyuncu oldu

Yakın zamanda yayınlanacak ve mahalle hayatını anlatacak olan ‘Bayrampaşa 11’ dizisinin oyuncu kadrosundaki ünlü oyuncu Derya Yapanel, hayranı olduğu Hülya Avşar’dan etkilendiği için oyuncu olduğunu söyledi.

3 yıldır oyunculuk sektöründe birçok dizide canlandırdığı karakter ile oldukça sevilen genç oyuncu çekimleri devam eden ve mahalle heyecanını yeniden yaşatacak olan ‘Bayrampaşa 11’ dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Tamamen geçmiş yılları anlatan ‘Bayrampaşa 11’ dizisinde mahallenin kızı ‘Hilal’ karakterini canlandıracak olan genç oyuncu Derya Yapanel, çocukluğundan bu yana çok sevdiği ve kendisine hayranı olduğu Hülya Avşar ile güzel bir projede yer almak istediğini söyledi.

“Kendimi çok şanslı hissediyorum”

3 yıldır oyunculuk sektöründe olan genç oyuncu Derya Yapanel, “Bu sektörde olduğum için gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu yıl içerisinde çok güzel projelerde yer aldım. Çok güzel insanlarla tanıştım. Değerli sanatçılar ve oyuncular ile beraber olduk. Güzel projelerde yer almak ve bu konuda da kendimi ilerletmek istiyorum. Eğitimlerim aynı zamanda devam ediyor. Şuanda güzel bir projede yer alıyorum. ‘Bayrampaşa 11’ dizisi ile geliyoruz. Çok güzel bir ekip ve çok güzel bir kadrosu var. Yönetmenimiz İlyas Çağlayan, Mustafa Çavluer ve Senaristimiz Mustafa Kabul harika bir ekip kurmuşlar. Bende o ekibin içerisine mahallenin kızı Hilal olarak dahil edildim. Özellikle bu zamanlarda mahalle kültürünü görmeye ihtiyacımız var. Rezidanslardı, projelerdi derken çoğu insanlar birbirlerini tanımıyor. Ben doğma büyüme Bayrampaşalıyım. O kültürü de aynen bire bir anlatıyoruz. Komşuluklarda, iyi günlerde, kötü günlerde, hastalıkta ve sağlıkta iç içe olduğumuz için gerçekten çok güzel bir proje. Kısa zaman içerisinde sürpriz bir kanalda yayınlanacak. Ben çok mutluyum ve sabırsızlıkla bekliyorum. Benim için oyunculuk konusunda dönüm noktası olacak. Bayrampaşalı olduğum için ayrı bir heyecan duyuyorum” dedi.

Küçüklüğünden bu yana Hülya Avşar hayranı olduğunu ve onu çok sevdiğini kaydeden Yapanel, “Benim çocukluktan beri gerçekten çok sevdiğim isim Hülya Avşar. Kendisini çok seviyorum. Kendisiyle bir projede kısa da olsa çok keyifli dakikalar yaşadık. Kendisi çok sıcakkanlı çok şeker bir insan. Çok keyifli bir gün geçirdik. Onunla farklı projelerde yer almak istiyorum. Oyunculuğunu ve kendisini çok çok beğeniyorum.Kendisine de bundan bahsettim zaten. Bu sektöre nasıl girdiğimi ve kaç yıldır bu işi yaptığımı konuşmuştuk. İyi yapmışsın demişti benim için. Ben tekrar kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah seni güzel projelerde görürüz demişti. Bende kendisine İnşallah sizinle başka projelerde yer almak isterim. Böyle bir sohbetimiz olmuştu” şeklinde konuştu.

“Bol aksiyonlu karakteri oynamak istiyorum”

Yurtiçinde eğitimlerinin devam ettiğini ifade eden genç oyuncu Derya Yapanel, “Yurtiçinde eğitim aldım ve halen daha eğitimlerim devam ediyor. Her eğitimde farklı şeyler öğreniyorsunuz. Bu biraz da yetenek ile alakalı. İçinizde varsa zaten hocalar buna ekleme yaparak sizi bambaşka bir yere götürebiliyor. Yurtdışına da açılıp bambaşka ve zor karakterleri oynamak istiyorum. Aşk mevzuları değil de, dedektiflik, polisiye ve bol aksiyonlu karakteri oynamayı çok istiyorum. Karakterim de buna çok yatkın. Onunla alakalı da aksiyon eğitimleri de almak istiyorum. Dizilere ve filmlere seyirciden ziyade oyuncu olarak bakmaya başlıyorsunuz. Kim ne yapıyor? Nasıl hareket ediyor, nasıl cevap veriyor. Bunun için bol bol dizi izliyorum” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Erzurumspor 15 31
2. Ümraniye 15 30
3. Ankaragücü 16 30
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 16 23
9. Gençlerbirliği 16 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 15 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Altınordu 16 16
18. Denizlispor 15 15
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Aston Villa 17 22
10. Wolverhampton 16 21
11. Brentford 16 20
12. Brighton 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Everton 16 18
15. Southampton 16 16
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8