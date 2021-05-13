Hülya Avşar, yapım şirketini bastı!

Başrollerini Hülya Avşar, Deniz ÇAkır, Mehmet Aslantuğ, İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü gibi isimlerin paylaştığı Masumiyet dizisinin reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayınca yapım şirketi final yapma kararı aldı. Ancak yıllar sonra ekranlara geri dönen Hülya Avşar'ın yapım şirketini bu karardan vazgeçirdiği ortaya çıktı.

"BENİ 13 BÖLÜM İÇİN Mİ İKNA ETTİNİZ?"

İddialara göre Avşar Kızı, dizinin final yapacağını öğrenince yapım şirketi Gold Filmi bastı. Avşar Kızı'nın Faruk Turgut'a "Beni 13 bölüm için mi ikna ettiniz?" şeklinde çıkıştığı öğrenildi. Avşar'ın bu ani tepkisinin ardından yapım şirketinin kanalla irtibata geçerek, dizinin yayın tarihini değiştirmeleri konusunda ikna ettiği öğrenildi.

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİRİLDİ

Gelecek sezonda da FOX TV ekranlarında yayımlanmaya devam edecek dizinin ise günü değişti. Çarşamba akşamları yayımlanan dizi, Yasak Elma dizisinin sezon finali yapmasıyla pazartesi akşamları yayımlanmaya başlayacak.(haberler.com/ecem altan)