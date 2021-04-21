banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Bu yılın ilk kirazı çıktı, fiyatı 500 lira!
Bu yılın ilk kirazı çıktı, fiyatı 500 lira!

Hülya Avşar, makyajsız fotoğraf paylaştı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Hülya Avşar, günlük hayatından kesitler yayınlayamaya devam ediyor.

Magazin 21.04.2021, 15:25
2
Hülya Avşar, makyajsız fotoğraf paylaştı

'Masumiyet' dizisinde yüzüne filtre uygulandığı için sosyal medyada gündem olan ve kendisiyle bile dalga geçen 57 yaşındaki sanatçı Hülya Avşar, gelen eleştiriler üzerine adeta meydan okudu.

MAKYAJSIZ HÜLYA

Avşar, sosyal medya üzerinden makyajsız bir fotoğrafını yayınladı.

"HEPİMİZ ŞAŞIRDIK"

Geçtiğimiz haftalarda oynadığı dizide neredeyse yüzü hiç belli olmayan Avşar, Instagram'da yaptığı paylaşımla filtreli halini ti'ye almıştı.

Filtreli sahnelerden haberinin olmadığını söyleyen Avşar, "İlk bölümlerinde olsaydı 'bu olmaz' diyecektim. Altıncı bölümde böyle bir şey karşılaşınca hepimiz şaşırdık. Valla bir yanlışlık oldu" demişti.

(Ensonhaber)

banner478
Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu