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Hülya Avşar'ın en büyük fobisi asansör

Uzun süre sonra ‘Masumiyet’ isimli diziyle ekranlara dönen Hülya Avşar, sosyal medya sayfasından en büyük fobisini paylaştı.

Magazin 13.04.2021, 13:31 13.04.2021, 13:34
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Hülya Avşar'ın en büyük fobisi asansör

‘Masumiyet’ isimli dizide ‘Hale Ilgaz’ karakterine can veren Hülya Avşar, dizideki performansıyla göz dolduruyor.

Avşar son olarak dizinin setinde yaşadığı bir anı takipçileriyle paylaştı.

Hülya Avşar, dizi çekimleri için plazanın 14. katına çıkması gerekince asansör fobisinden dolayı, set ekibiyle birlikte merdivenlerden tırmanarak 14 katı yürümek zorunda kaldı. 

Avşar yaptığı paylaşıma ise, "Asansör korkusu, Masumiyet set" notunu ekledi.

(Günboyu)

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