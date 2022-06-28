Hülya Avşar hayranlığı şarkı okuttu

‘Şarkılara Şekil Veren Adam’ lakabıyla tanınan sanatçı Bülent Yiğit, Hülya Avşar’a hayranlığı dolayısıyla Avşar’ın bir şarkısını okudu. Hülya Avşar’a hayranlığını dile getiren sanatçı, “Hülya Avşar ile kamera karşısına geçmek, bir şarkıyı paylaşmak, onunla aynı çatı altında anılmak benim gibi birçok sanatçının en önemli hayallerinden bir tanesidir. Ben de onun önemli bir hayranıyım. İnşallah bunlar da olur ve birlikte çok keyifli işler yaparız” dedi.

‘Şarkılara Şekil Veren Adam’ lakabıyla tanınan sanatçı Bülent Yiğit, Hülya Avşar’a hayranlığı dolayısıyla Avşar’ın bir şarkısını kendi sesiyle şarkının üzerine okudu. Kendi sesi ve Hülya Avşar’ın sesini ortak şarkıda birleştiren sanatçı Hülya Avşar’ın da izniyle sosyal medyada eseri paylaştı. Gelen olumlu tepkiler üzerine mutluluğunu dile getiren ve Hülya Avşar’a seslenen Yiğit, “İnşallah bundan sonraki adımlarda belki kamera karşısına birlikte geçip, bu eseri bir kliple taçlandırabiliriz. Hülya Avşar ile kamera karşısına geçmek, bir şarkıyı paylaşmak, onunla aynı çatı altında anılmak benim gibi birçok sanatçının en önemli hayallerinden bir tanesidir. Ben de onun önemli bir hayranıyım. İnşallah bunlar da olur ve birlikte çok keyifli işler yaparız. Şarkıya beklediğimizden fazla talep geldi. İnsanlar çok dinliyor, çok seviyor. Çok keyifli ve güzel yorumlar aldık. Hülya Hanım’a teşekkür ediyorum böyle bir öncülük ettiği için bizlere. Hülya Hanım birçok sanatçı için başka bir yerde, başka bir boyutta” diye konuştu.

“Hülya Avşar bence başka bir boyutta”

Eseri oluşturma sürecini anlatan Bülent Yiğit, “Yaklaşık 10-15 gün önce sevgili Hülya Hanım’ın çıkarttığı ‘Duydun Mu?’ adlı şarkıyı duyar duymaz dedim benim de bu şarkıyı mutlaka duyurmam lazım. Çünkü bunun gibi daha önce 5 tane daha cover şarkım daha var. Sevgili Hülya Hanım ile patronumuz görüştüler. Kendisi izin verdi, sosyal medyada paylaşmamız için. Şarkıyı seslendirdim. İnanılmaz da keyifli oldu. Benim için de çok heyecanlı ve inanılmaz mutlu olduğum bir çalışma oldu. Hülya Hanım da şarkıyı dinler dinlemez çok mutlu olmuş, keyif almış. Ona da değişik gelmiş. İnşallah bundan sonraki adımlarda belki kamera karşısına birlikte geçip, bu eseri bir kliple taçlandırabiliriz. Hülya Avşar ile kamera karşısına geçmek, bir şarkıyı paylaşmak, onunla aynı çatı altında anılmak benim gibi birçok sanatçının en önemli hayallerinden bir tanesidir. Ben de onun önemli bir hayranıyım. İnşallah bunlar da olur ve birlikte çok keyifli işler yaparız. Şarkıya beklediğimizden fazla talep geldi. İnsanlar çok dinliyor, çok seviyor. Çok keyifli ve güzel yorumlar aldık. Hülya Hanım’a teşekkür ediyorum böyle bir öncülük ettiği için bizlere. Hülya Hanım birçok sanatçı için başka bir yerde, başka bir boyutta. Onun kategorisindeki sanatçılara göre. Bu durumda benim için çok keyifli ve heyecan verici bir şey” dedi.

“Eksik şarkıları tamamlıyorum”

Şarkılara Şekil Veren Adam lakabının ortaya çıkışını anlatan Yiğit, “ Bundan önce 6 tane daha cover şarkı yaptım. Daha önce sanatçı büyüklerimizin okuduğu, arkadaşlarımızın okuduğu ama bence bir taraflarında eksik ve tamamlanmamış olan şarkıları bulup onları piyasaya çıkarttım. Çok da beğeni aldılar. Beyaz Sevda, Sevmiştim, Arada Bir gibi eserlerin üzerinde imzam var. Sevenlerimiz tarafından da bizlere Şarkılara Şekil Veren Adam dendi. Bunu da Hülya Hanım’ın ‘Duydun Mu’ şarkısı üzerinde yine denedik. İnşallah daha da güzel olacak, zaten tepkiler çok güzel” diye konuştu.