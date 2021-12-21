Hülya Avşar'dan tartışma yaratan ekonomi yorumu! 'Gerekirse Simit Yiyeceğiz'

Dün Hülya Avşar'a "Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?" sorusunun yöneltilmesi üzerine Avşar'ın Türkiye'nin ekonomik gidişatıyla ilgili yapmış olduğu yorum sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

"AYAĞIMIZI YORGANIMIZA GÖRE UZATMALIYIZ"

Hülya Avşar, konuyla ilgili olarak "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. 'Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kullanarak tartışma yarattı.

HÜLYA AVŞAR'A TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Avşar'ın sözleri sosyal medya kullanıcı tarafından birçok eleştiri topladı. İşte o tepkilerden birkaçı;

* Sayın Hülya Avşar; lüks hayatınızla sizleri izliyoruz. Ünlü restoranlarda yemek yiyip, gariban halka, 'Gerekirse simit yeriz' demek kolay. Tok açın halinden ne anlar ki? Millet artık sabahları simit bile yemiyor boşuna para harcamamak için. Size hava hoş. Sizin tuzunuz kuru...

* Gerekirse simit yenilecekmiş. Simit 3,5 lira. Bireysel halledecekmiş insanlar sorunlarını… Geçtim gıdayı; ilaç fiyatlarından, milyonlarca işsizden, doğalgaz, elektrik faturalarından haberin var mı Hülya Avşar? Dalga mı geçiyorsun açlıkla, yoksullukla?

* Hülya Avşar, simidi 50 kuruş, bizi de martı zannediyor olmalı…

* Gerekirse simit yiyecekmişiz... Simit ile ekmeğin fiyatı aynı, Hülya Avşar'a duyurulur.

* Hülya Avşar bile çıkıp, ekonomi konuşuyorsa vay halimize!