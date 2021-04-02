Hülya Avşar'a özel filtre! Sosyal medyayı salladı!

Hülya Avşar, uzun bir aradan sonra Masumiyet dizi ile ekrana döndü. Dizinin 6'ıncı bölümünde Hülya Avşar'ın görüntüsü izleyicisini şaşırttı. Dizi filmin ilk bölümlerinde tüm yüz hataları belli olan Avşar'ın son bölümünde kullanılan özel filtre ile tüm yüz hattı flulaştırıldı. Tüm oyuncular aynı kamera ile görüntülenirken, Hülya Avşar'a özel filtre uygulandı.





SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!



Kısa sürede bu durum sosyal medyada gündem oldu. Hülya Avşar da kendisiyle ilgili yapılan bir paylaşımı sayfasında paylaşarak esprilere dahil oldu. Kendisiyle oldukça barışık olan usta sanatçı, yüzünü buğlayan ve "Hülya Avşar çok yakışmış diziye vallahi mimikleri falan müthiş" diye yazan bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımını sayfasına yükleyerek, "Ben de aynı fikirdeyim" diye yazdı.

(Gecce)