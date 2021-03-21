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Hilal Kaplan’dan Şevval Sam'a hakaret! 'GERİZEKALI'
Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan’ın, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine yönelik paylaşım yapan Şevval Sam’a tepkisi gündem oldu. Kaplan Şevval Sam'ı eleştirisi nedeniyle hedef alarak 'gerizekalı' şeklinde hakaret etti. Gelen tepkiler üzerine ise paylaşımını sildi. Kaynak: Hilal Kaplan’dan Şevval Sam'a hakaret! Silmek zorunda kaldı
Magazin 21.03.2021, 11:07
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Yasak Elma dizisinde başrolde olan Şevval Sam, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine tepki gösterdi. Sam, "Haydi herkes dövüş sporlarına yazılsın. Orta çağa dönüyoruz. Orman kuralları geçerli artık' dedi.
Hilal Kaplan Şevval Sam'ı bu eleştirisi nedeniyle hedef alarak 'gerizekalı' şeklinde hakaret etti.
Kaplan, "11 kelimede gerizekalı olduğumu nasıl kanıtlarım challenge" mesajını paylaştı. Kaplan'ın bu mesajına tepki yağdı. Tepkilerin üzerine Kaplan paylaşımını sildi.