Hiç değişmedi; hep aynı güzellik: Yeşilçam'ın 66 yaşındaki yıldızı Gülşen Bubikoğlu'na beğeni yağdı

Türk toplumu tarafından "Yeşilçam'ın en güzel kadını" olarak görülen usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını büyülüyor.

Instagram hesabını aktif kullanan 66 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu, son olarak yeni halini takipçileriyle paylaştı. Bubikoğlu, gözlük takmaya başladı.

Gözlükleriyle çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Bubikoğlu, paylaşımına "Herkese iyi hafta sonları" notunu düştü.