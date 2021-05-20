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Herkes sildi o paylaştı: Tolga Karel’den Sedat Peker'e destek: Adamdır!

Televizyonlarda Yaprak Dökümü dizisiyle izleyici karşısına geçen Tolga Karel, Sedat Peker ile ilgili ilginç bir paylaşım yaparak. "adamdır" ifadelerini kullandı.

Magazin 20.05.2021, 16:17 20.05.2021, 16:26
Herkes sildi o paylaştı: Tolga Karel’den Sedat Peker'e destek: Adamdır!

Uzun senelerdir ABD’de yaşayan oyuncu Tolga Karel, yayımladığı videolarla ülke gündemine oturan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’le çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Karel, “Daha düne kadar kol kola gezen sözde sanatçılar Sedat Abiyle çekilen fotoğrafları siliyormuş. Adetim değildir ama ben de bir fotoğraf koyayım dedim” mesajını paylaştı.


Sedat Peker için “abi” diyen Karel paylaşımının sonunda “Adamdır!!!” diyerek yazdı.

 

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