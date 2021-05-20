Herkes sildi o paylaştı: Tolga Karel’den Sedat Peker'e destek: Adamdır!

Uzun senelerdir ABD’de yaşayan oyuncu Tolga Karel, yayımladığı videolarla ülke gündemine oturan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’le çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Karel, “Daha düne kadar kol kola gezen sözde sanatçılar Sedat Abiyle çekilen fotoğrafları siliyormuş. Adetim değildir ama ben de bir fotoğraf koyayım dedim” mesajını paylaştı.



Sedat Peker için “abi” diyen Karel paylaşımının sonunda “Adamdır!!!” diyerek yazdı.



