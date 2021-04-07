Hercai final yapıyor! Tarih belli oldu!

Son dönemde final yapma kararı alan ve ekranlara veda eden dizilere bir yenisi daha eklendi. Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı Mia yapım imzalı Hercai dizisinden hayranlarını üzen haber geldi.

HERCAİ FİNAL YAPIYOR

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Atv'nin Mia Yapım imzalı dizisi Hercai'nin veda tarihi belli oldu. Akın Akınözü ve Ebru Şahin'i buluşturan dizi 69. bölümde ekrana veda ediyor. Mardin'de çekilen dizi bu yıl yayın günü pazar gününe alınmıştı.