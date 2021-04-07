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Hercai final yapıyor! Tarih belli oldu!
Atv ekranlarının fenomen dizisi Hercai pazar akşamları izleyici karşısına çıkıyor. İlk sezonundan bu yana büyük bir heyecanla takip edilen Hercai dizisinin akıbeti belli oldu. Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai dizisi final kararı aldı.
Magazin 07.04.2021, 14:56
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Son dönemde final yapma kararı alan ve ekranlara veda eden dizilere bir yenisi daha eklendi. Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı Mia yapım imzalı Hercai dizisinden hayranlarını üzen haber geldi.
HERCAİ FİNAL YAPIYOR
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Atv'nin Mia Yapım imzalı dizisi Hercai'nin veda tarihi belli oldu. Akın Akınözü ve Ebru Şahin'i buluşturan dizi 69. bölümde ekrana veda ediyor. Mardin'de çekilen dizi bu yıl yayın günü pazar gününe alınmıştı.