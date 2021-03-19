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Hercai'den ayrılık haberi!
Atv'nin pazar akşamları yayınlanan Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün başrollerinde olduğu sevilen dizi Hercai'den ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor.
Magazin 19.03.2021, 14:29
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Atv'nin pazar akşamları izleyiciyle buluşan Mia Yapım / Banu Akdeniz imzalı Hercaidizisinde yaprak dökümü devam ediyor.
Ebru Şahin ve Akın Akınözü'yü aynı projede buluşturan diziye Ahmet Kayakesen, Ahmet Tansu Taşanlar ve Oya Unustası veda etmişti.
Dizide Hazar Şadoğlu karakterine can veren ünlü oyuncu Serhat Tutumluer projeden ayrılacak.
Usta oyuncu ilk bölümünden beri dizide yer alıyordu.