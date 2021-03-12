Hepsi grubunun Gülçin'i koronavirüse yakalandı

Hepsi grubundan ayrıldıktan sonra kariye solo olarak devam eden Gülçin Ergül, hayranlarını korkuttu. 35 yaşındaki ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Instagram'ın hikayeler bölümünden hastane odasında çektiği kareyi yayınlayan Ergül, "Maalesef ki, Covid-19'dan dolayı hastanede gözetim altındayım. Lütfen herkes çok çok çok dikkat etsin. Bu işin şakası yok!" dedi.

Kaynak: milliyet.com.tr