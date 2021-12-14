Hepsi Grubunun Eski Üyesi Gülçin Ergül Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli?

GÜLÇİN ERGÜL KİMDİR?

30 Ekim 1985’te İstanbul’da dünyaya gelen Ergül, Müziğe “Pera Güzel Sanatlar Akademisi”nde piyano eğitimi alarak başladı. Daha sonra Atatürk Kültür Merkezi Devlet Opera ve Çocuk Balesi Topluluğuna ve Çocuk Korosuna seçilerek Kuşadam ve Prens, Kül Kedisi, Fındıkkıran, Uyuyan Güzel, Kral ve Ben, Midas’ın Kulakları, Turandot gibi oyunlarda uzun yıllar çocuk sanatçı olarak performans gösterdi.





Orta ve lise eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünde tamamlayan şarkıcı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümünden mezun olarak lisans öğrenimini bitirdi. Uzun yıllar Britney Spears, Kylie Minogue, Mariah Carey, Justin Timberlake gibi dünya starları ile çalışarak çok sayıda önemli koreograf ve eğitmen ile de birçok dans tarzında çalıştı. Lise yıllarında aynı zamanda özel şan dersleri almaya başladı.

Cemre Kemer, Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ile kurdukları “Hepsi” isimli grubuyla beraber 3 albüm ve 2 single çıkardı. Birçok dizide grubuyla birlikte konuk oyuncu olarak oyunculuk yaptı. Kısık Ateşte 15 Dakika isimli sinema filminde rol aldı. Hepsi 1 adlı dizide 2 sezon boyunca “Gülçin” karakterini canlandırdı. Grup ile birlikte; Kral TV Ödülleri , PowerTürk Müzik Ödülleri , İstanbul FM, Jetix , Aslan Max gibi ödüllerin de sahibi oldu.



Bravo (2011) isimli ilk solo mini albümü ile müzik kariyerine hepsi grubundan ayrılarak tek başına devam etti. Tek başına devam ettiği müzik kariyerinde birçok jenerik ve jingle seslendirdi. Harun Kolçak’ın Çeyrek Asır albümünde seslendirmiş olduğu “Ağlat Beni” düeti ve klibi de oldukça büyük ilgi gördü. 2017’de “Yoga” hocalık eğitimini tamamladı. 2019-2020 yılları arasında Birce Akalay, Ayta Sözeri, Ferman Akgül, Metin Arolat, Melihat Gülses ve Ahmet Güvenç ile beraber Benimle Söyle yarışmasında ana jurilerden biri olarak görev aldı.

Yasak Elma dizisinin 86.bölümünde de “Gülçin Ergül” olarak konuk oyuncu oldu ve Davet albümünde ki “Sana Aşığım” isimli şarkısını seslendirdi. İspanya’da düzenlenen 2020 Uluslararası ALFA Ödül’ünü Kenan Doğulu ile birlikte kazandı. Müzik hayatı boyunca RedOne, Marek Pompetzki, Toni Cottura, Michel Zitron gibi dünyaca ünlü isimlerin yanında Sezen Aksu, Yıldız Tilbe, Mete Özgencil, Harun Kolçak, Ozan Doğulu, Kenan Doğulu, İskender Paydaş, Bülent Aris, Süleyman Yüksel, Çelik gibi isimlerle de çalışmalar yaptı.





Şarkıcının kazada hayatını kaybeden Erdal Şeyda Lafçı ile birlikte olduğu biliniyordu.