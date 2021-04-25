Hazar Ergüçlü'den 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili paylaşım! Anında silmek zorunda kaldı

Son olarak 'Alev Alev' dizisinde yer alan Hazar Ergüçlü, yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı.

1915 Ermeni olaylarıyla ilgili yaptığı paylaşımı nedeniyle kısa sürede eleştiri alan oyuncu, daha sonra yazısını sildi.

Hazar Ergüçlü, 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili yaptığı paylaşımla tepki topladı. Oyuncu, "Bazı yaralar zamanla iyileşmez. 24 Nisan 1915" yazısını, Instagram'dan yayınladı.

Kısa sürede tepki toplayan Ergüçlü, fotoğrafı sildi.

Yaptıkları skandallarla gündemden düşmeyen Kim Kardashian da, bir skandala daha imza atarak sosyal medya hesabı üzerinden sözde 'soykırım' ile ilgili Joe Biden'a teşekkür mesajı attı.

Kim Kardashian, Instagram üzerinden milyonlarca takipçisine, Biden'ın 1915 olayları ile ilgili 'soykırım' demesini tebrik eden Kardashian, "Ermeni topluluğu için uzun bir yolculuktu ve her yıl soykırımı tanımaya yaklaştığımızı hissediyordum. Sonunda o gün geldi. Başka kimsenin konuşmayı tercih etmediği zamanlarda bu konuda konuşma cesaretiniz için teşekkür ediyorum" dedi. Kardashian, Biden'a minnettar olduğunu da dile getirerek, Ermenistan bayrağı emojisi paylaştı.