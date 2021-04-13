Hazal Kaya’dan korkutan açıklama!

Hazal Kaya, geçen haftalarda corona virüsüne yakalandı. Evde gördüğü tedavi sonrası virüsü yenen oyuncu setlere geri döndü. Ancak virüsten sonra tansiyon sıkıntısı yaşamaya başladı ve sette fenalaştı.

Hastaneye kaldırılmak istenilen güzel oyuncu artan vakalardan ötürü acillerin dolu olduğunu ve yer bulamadığını açıkladı.

Sosyal medyadan bir açıklama yayınlayan Hazal Kaya şu ifadeleri kullandı:

“Covid sonrası tansiyonumla ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyorum. Setteki paramedik arkadaşlar eko çekilmesi için acile götürmek istediler beni ama bütün hastanelerin acilleri dolu.

112 ile hastaneler arasında tuhaf ve anlaşılmaz bir iletişim problemi var. Ben eve dönebilecek durumda olduğum için şanslıyım ancak benim kadar şanslı olmayanlar ne yapacak hal buyken bilemiyorum…Gerçekten çok zor.”

(Gecce)