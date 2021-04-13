banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Avrupa Merkez Bankası: 'Bitcoin para değildir'
Avrupa Merkez Bankası: 'Bitcoin para değildir'
Ramazan ayında ''kademeli mesai'' geri dönüyor
Ramazan ayında ''kademeli mesai'' geri dönüyor
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var
Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var

Hazal Kaya’dan korkutan açıklama!

Corona virüsünü atlatan oyuncu Hazal Kaya, tansiyon sıkıntısı yaşadığını, acil servise gitmek istediğini ancak hastanelerde yer bulamadığını açıklamadı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan güzel oyuncu sevenlerini korkuttu.

Magazin 13.04.2021, 13:16
7
Hazal Kaya’dan korkutan açıklama!

Hazal Kaya, geçen haftalarda corona virüsüne yakalandı. Evde gördüğü tedavi sonrası virüsü yenen oyuncu setlere geri döndü. Ancak virüsten sonra tansiyon sıkıntısı yaşamaya başladı ve sette fenalaştı.

Hastaneye kaldırılmak istenilen güzel oyuncu artan vakalardan ötürü acillerin dolu olduğunu ve yer bulamadığını açıkladı.

Sosyal medyadan bir açıklama yayınlayan Hazal Kaya şu ifadeleri kullandı:

“Covid sonrası tansiyonumla ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyorum. Setteki paramedik arkadaşlar eko çekilmesi için acile götürmek istediler beni ama bütün hastanelerin acilleri dolu.

112 ile hastaneler arasında tuhaf ve anlaşılmaz bir iletişim problemi var. Ben eve dönebilecek durumda olduğum için şanslıyım ancak benim kadar şanslı olmayanlar ne yapacak hal buyken bilemiyorum…Gerçekten çok zor.”

(Gecce)

banner473
Yorumlar (0)
banner470
17°
açık