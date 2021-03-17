Hazal Filiz Küçükköse: Borsacıyım

Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün köpeğiyle birlikte Bebek sahilinde görüntülendi. Ünlü oyuncu ayaküstü gazetecilerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Pandemiden dolayı bir projesinin ertelendiğini ve onu beklediğini ifade eden Küçükköse, "Pandemi sürecini nasıl değerlendirdiniz? Oyunculuk dışında yaptığınız bir iş var mı?" sorusuna cevap verdi.

"BORSACIYIM DİYEBİLİRİM"

Küçükköse, "Oyunculuğun dışında ekonomiyle ilgileniyorum. Daha doğrusu borsacıyım diyebilirim. Birikimlerimi borsada değerlendiriyorum. Hatta bununla ilgili eğitimler almayı düşünüyorum" dedi.

"Kripto paralarla da ilgileniyor musunuz?" sorusu üzerine oyuncu, "Onlar da var. Al-sat olarak onları da değerlendiriyorum ama ağırlık olarak borsadayım" cevabını verdi.

Oturduğu evini değiştirdiğini söyleyen oyuncu, "Ev değişikliği bir süredir aklımdaydı. Sonunda güzel bir ev buldum ve taşındım. Şu sıralar ufak tefek tadilat işleri var, onlarla ilgileniyorum" demişti.

SEVGİLİSİYLE BARIŞTI

Meslektaşı Tuan Tunalı ile evliliği 2018 yılında sona eren oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’nin, iki yıldır aşk yaşadığı işletmeci Alp Güler’le ilişkisi sona ermişti. Çift, geçtiğimiz aylarda yeniden barıştı.

YARIM ALTIN TAKMIŞTI

Hazal Filiz Küçükköse geçen yıl 32’nci yaşını kutlarken Alp Güler güzel oyuncuya yarım altın takarak herkesi şaşırtmış, çift bu sürpriz hediyeyle magazin sayfalarına haber olmuştu.

Kaynak: milliyet.com.tr