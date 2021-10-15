Hayranı ona, o hayranına ulaşmaya çalıştı... Billie Eilish'in yere eğildiği anlar objektifte!

Grammy'de en büyük dört ödülü birden kazanan ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçen Billie Eilish, Jimmy Kimmel’in sunduğu televizyon şovuna giderken objektiflere yansıdı.

Makyajsız ve rahat kıyafetler tercih ettiği görülen Eilish, o esnada hayranlarının ilgisine kayıtsız kalmadı.

Stüdyo çevresindeki, üzeri örtülmüş demir parmaklıkların altından kendisine seslenen sevenlerini gören Billie Eilish, yere uzanarak onlarla konuştu.

Hayranlarının elini sıkarak selam veren 19 yaşındaki şarkıcı, daha sonra da içeri girdi.

Billie Eilish, program çıkışında saçları şekillenmiş ve makyajlı bir şekilde görüntülendi.

"BU İNSANLIK DIŞI"

Geçtiğimiz haftalarda ELLE Dergisi'ne röportaj veren Eilish, yakın zamanda değiştirdiği tarzı hakkında konuşmuştu. Amerikalı şarkıcı, sosyal medya hesabından tenini açığa çıkaran fotoğraflar paylaştıkça pek çok takipçi kaybettiğini ifade etmişti.

Genç şarkıcı, "Eilish tarzı" olarak görülen bol kıyafetlerden hiç vazgeçmemesini bekleyen hayranları için, "Hatıralara tutunuyorlar ve onlarla bağ kuruyorlar ama bu çok insanlık dışı." şeklinde konuşmuştu.

"GÖĞÜSLERİM YÜZÜNDEN ÇOK TAKİPÇİ KAYBETTİM"

Son dönemde daha fazla vücudunu saran kıyafetler giymeyi tercih eden Eilish, korsesi ile verdiği bu iddialı pozla ilgili, "Göğüslerim yüzünden 100 bin takipçi kaybettim. Büyük göğüslerden korkuyorlar." demişti.

"HER ZAMAN İRADELİ BİRİ OLDUM"

Ünlü şarkıcı daha önce katıldığı "The Drew Barrymore Show"da da büyüdükçe kendine daha az güvendiğini dile getirmişti.

Belgeselin yayımlanmasından sonra ikinci stüdyo albümü "Happier Than Ever"ı piyasaya süren Billie Eilish, "Her zaman çok ama çok güçlü iradeli ve dürüst biri oldum. Ki bence bu hem bir lütuf hem de bir lanet ama komik olan şu ki büyüdükçe kendime daha az güveniyorum. Birkaç hafta önce belgeseli tekrar izledim. Ve beni ağlattı, çünkü ne kadar özgür ruhlu ve açık fikirli olduğumu düşündüm. Medya bunu sizden koparıp alıyor ve şu anda eğlenceli değil." demişti.

"HAYRANLARIM BENİM PARÇAM GİBİLER"

Şöhretle ve hayranlarla ilişkisini sorduğunda Eilish, "Bence hayranlarım kelimenin tam anlamıyla benim derim. Benim bir parçam gibiler." yanıtını vermişti.

ÖZGÜVENSİZLİK SORUNU HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Ünlü şarkıcı Billie Eilish, daha önce de dış görünümüyle ilgili yaşadığı özgüvensizlik sorunu hakkında konuşmuştu.

Eilish, "İnternette insanları görüyorum, benim hiçbir zaman olmadığım gibi görünüyorlar. Ben de hemen, 'Aman Tanrım, nasıl böyle görünebiliyorlar?' diyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"MUTLU DEĞİLİM"

Hala zaman zaman kendini başkalarıyla kıyasladığını söyleyen şarkıcı, "Bu bana kötü hissettiriyor. Olduğum kişiden memnunum aslında, çok mutlu bir hayatım var." şeklinde konuşmuştu.

"Açıkçası bedenimden memnun değilim." diyen Billie Eilish, sahnede performans sergilemekten bahsederken, bunun onu "bedeni hakkında sahip olduğu fikirlerden uzaklaşmaya" zorladığını dile getirmişti.

Eilish, sözlerini, "Bedenimle inanmayacağınız kadar berbat bir ilişkim var." ifadeleriyle noktalamıştı.