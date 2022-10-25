Hayko Cepkin, 27 Ekim’de Harbiye Açıkhava’da

Kendine özgü yorumu ve akıldan çıkmayan sahne şovlarıyla beğeni toplayan Hayko Cepkin, An Epic Symphony ile 27 Ekim’de İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde olacak.

Konser organizasyonlarında Avrupa standartlarını Türkiye’ye getiren Events Across Turkey’ın, ‘İstanbul Night Flight’ konser serisi devam ediyor. Ağustos ayında tek koltuğun dahi boş kalmadığı unutulmaz bir konser veren Hayko Cepkin, 27 Ekim Perşembe günü bir kez daha İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ne konuk olacak.