Hayatını ilk öpüştüğü sevgilisi değiştirmiş!

Kendine ait kozmetik markasıyla genç yaşında adını milyarderler listesine yazdıran Kylie Jenner, ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up with the Kardashians adlı reality şov kapsamında yayınlanan The Final Curtain'ın birinci bölümünce ilk gençliğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kardashian- Jenner ailesinin en genç aynı zamanda en zengin üyesi olan Kylie Jenner, Andy Cohen'in sunduğu programda, makyaja olan ilgisinin nasıl ortaya çıktığını anlattı.

Kendi adını taşıyan bir kozmetik markasının sahibi olan ve bu sayede servet de yapan Jenner, dudaklarıyla ilgili güvensizliği nedeniyle makyaj konusuna yoğunlaştığını söyledi. Kylie Jenner, ilk öpüşme deneyimlerinden birini yaşayana kadar da bu konuyla çok ilgilenmediğini belirtti.

Kylie Jenner, geçmişte hayatına giren erkeklerden birinin "Aman Tanrım! Güzel öpüyorsun ama çok ince dudakların var" dediğini anlatıp "Bu sözler nedeniyle kendisini kimsenin öpmek istemeyeceği biri olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

KOZMETİK MARKASI KURDU

Travis Scott ile ilişkisinden Stormi adında üç yaşında bir kız çocuk annesi olan Kylie Jenner, dudaklarını büyütme konusunda ilk adımları 17 yaşında attığını itiraf etti. Jenner "Hoşlandığınız birinden dudaklarınızla ilgili sözler duymak beni etkiledi" diyerek sözlerini sürdürdü.

Jenner, yaşadığı o deneyimden sonra hissettiklerini ve düşündüklerini şöyle anlattı: "Kendimi arzulanabilir ya da tatlı hissetmedim. Gerçekten de daha iri dudaklarım olsun istiyordum. Hatta dudaklarımı daha büyük göstermek için dudak kalemi kullanıyordum."

Jenner sonra da bu dudak kaleminin çok işe yaramadığını fark edip, estetik kliniğine gidip dudak dolgusu yaptırdığını söyledi. Kylie Jenner, estetik müdahalelerine dudak dolgusuyla başladıktan sonra yüzüne de dolgu işlemleri yaptırdığını sözlerine ekledi.(kaynak:haberler.com)