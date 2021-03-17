''Hayatımda kimse yok mesajıydı''

Serenay Sarıkaya, iki saate yakın kaldığı bakım merkezi çıkışı, yağışlı havada jest yaparak kendisine şemsiye tutan muhabirlerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz ay Maldivler’de tatil yapan Sarıkaya, çekildiği pozlarla gündeme gelmişti.

Demet Akalın, fotoğraflardaki ışığı beğenmeyerek "Kim çekiyor bunları?" yorumunda bulunmuştu. Sarıkaya’da "Yanımdaki insanı çok sormuşsunuz, linki yana bırakıyorum" diyerek annesiyle pozlarını paylaştı.

Sarıkaya, bunun hatırlatılması üzerine Demet Akalın’a cevaben yazmadığını, hayatında kimsenin olmadığını ima etmek için yazdığını vurguladı. Sarıkaya “Demet Akalın’a cevap vermedim. Size ithafen yazmış oldum” dedi.

"HEYECANLA BEKLİYORDUM"

Şarkıcı Bergen’in hayatını konu alacak olan 'Bergen' filmi pandemi nedeniyle ertelenen Serenay Sarıkaya, farklı projelere yöneldiğini açıkladı.

'Bergen' filmi ile bazı sıkıntıların yaşandığını ifade eden Sarıkaya, “Ben de çok heyecanla bekliyordum. Bazı sıkıntılar oldu. Yaza doğru birkaç proje başlayacak. Şu an hazırlıklar devam ediyor” diye konuştu. Oyuncu, elinde kahvesi ve örgülü saçlarıyla dikkat çekti.