Hayal Köseoğlu nereli ve kaç yaşında? Türk dizi oyuncusu Hayal Köseoğlu kimdir?
Hayal Köseoğlu son zamanlarda televizyon ekranlarının beğenilen oyuncuları arasında. Hayal Köseoğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Hayal Köseoğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…
Hayal Köseoğlu, 1992 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Ruhsar dizisi ile yaşayan Hayal Köseoğlu hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Hayal Köseoğlu nereli ve kaç yaşında?
HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR?
Hayal Köseoğlu, 26 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde tamamlamıştır.
Küçük yaşta oyunculukla tanışan Köseoğlu, 6 yaşında Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir ve İstanbullu Gelin dizilerinde rol almıştır.
Hayal Köseoğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Mucize Doktor (Açelya) (TV Dizisi)
2019 – Özgür Dünya (Sinema Filmi)
2019 – Yedinci Koğuştaki Mucize (Sinema Filmi)
2019 – Sesinde Ask Var (Deniz) (Sinema Filmi)
2017-2108 – İstanbullu Gelin (Zeynep) (TV Dizisi)
2017 – Ufak Tefek Cinayetler (Derya) (TV Dizisi)
2016 – Arkadaşlar İyidir (Merve) (TV Dizisi)
2011 – Muhteşem Yüzyıl (Nilüfer Hatun) (TV Dizisi)
2008-2010 – Aşk-ı Memnu (Pelin) (TV Dizisi)
1999 – Mahallenin Muhtarları (Zekiye) (TV Dizisi)
1998 – Ruhsar (TV Dizisi)