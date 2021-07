Havanna Winter kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Havanna Winter'ın Ailesi

Havanna Winter, Amerikalı bir aileden geliyor. 9 yaşında California'ya taşındı. Raporlara göre babası bir iş adamı. Havanna'nın ailesi hakkında bilgi yok.

Havanna'nın müzik yolculuğu

Müzik kaydetmek için sanatçı yönetim şirketi Livewave Inc ile anlaştı. Hairspray, The Lion King ve School of Rock'ın sahne yapımlarında yer aldı.

Havanna Kış Instagramı

Instagram'da 670K'dan fazla takipçisi var (20 Mayıs 2020 itibariyle). Instagram'da güzel fotoğraflarından bazılarını yayınladı. Havanna Winter ayrıca Connor Finnerty, Siena Agudong, James Charles, Jordyn Jones, Jordan Beau ve diğer ünlülerle fotoğraf paylaştı. Instagram'da da kendi markası var. Son gönderilerinden birinde, COVID-19 karantinası sırasında arkadaşlarını özlediğini ve onları tekrar görmek için sabırsızlandığını da belirtti.

Havanna Winter'ın erkek arkadaşı ve arkadaşları

Havanna, özel hayatını profesyonel hayatından uzak tutmayı seviyor. Erkek arkadaşı yok ve daha çok oyunculuk ve şarkı söyleme kariyerine odaklanmış durumda. En iyi arkadaşları Halia Beamer ve Mishka Chantal Silva'dır. Ayrıca TikTok'ta onlarla video çekerken görülüyor.

Havanna Winter'ın YouTube'u

YouTube'da 3.56K'dan fazla abone aldı (20 Mayıs 2020 itibariyle). Havanna, 12 Eylül 2018'de YouTube'a katıldı. YouTube'da herhangi bir video yayınlamadı. YouTube profil adı Havanna Winter. YouTube açıklamasında yakında YouTube'a bazı ilginç videolar yükleyeceğini belirtti.

Havanna Winter'ın TikTok'u

TikTok'ta 2,6 milyondan fazla takipçisi ve 29,3 milyon beğenisi var (20 Mayıs 2020 itibariyle). TikTok'taki son videolarından biri 1,1 milyondan fazla görüntüleme kazandı. Videoda Doja Cat'in Say So şarkısıyla dans ettiği görüldü. TikTok'ta çoğunlukla dansla ilgili videolar yayınlıyor. Havanna ayrıca evcil hayvanlarıyla bazı sevimli videolar yüklerken görülüyor. TikTok'ta solo videolar yapmayı tercih ediyor. TikTok yıldızının ayrıca bazı trend zorlukları gerçekleştirdiği görülüyor. Havanna Winter, karantina nedeniyle şu anda evde TikTok videoları çekiyor.

Havanna Winter'ın Net değeri 300 bin dolar

Havanna Winter, marka onaylarından ve TikTok videolarından kazanıyor. Ayrıca şarkı programlarından da para kazanıyor. SuspiciouS, Always Again, Black Bough Swim, Dolls Kill gibi markaları ve daha birçok markayı onayladı.

Sonuç olarak

Ayrıca seyahat etmeyi ve sağlıklı bir yaşam tarzı yaşamayı seviyor. Başarısını çalışkanlığı ve özverisi sayesinde kazandığını söylediği aktarıldı. Havanna Winter ayrıca evcil hayvanları da sever. TikTok videolarında sıkça görülen bir köpeği var.