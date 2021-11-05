banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fahrettin Altun: Bakan Elvan görevinin başındadır!
Fahrettin Altun: Bakan Elvan görevinin başındadır!
Eminevim'de üst düzey atama
Eminevim'de üst düzey atama
Çeyrek 908 TL'ye çıktı
Çeyrek 908 TL'ye çıktı
CSKA Moskova: 82 - Fenerbahçe Beko: 91
CSKA Moskova: 82 - Fenerbahçe Beko: 91

Hatice Akarsu artık oğluyla birlikte...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 14 yıl önce geçirdiği kazada yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu (55), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akarsu, bugün Bartın'ın Amasra ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak

Magazin 05.11.2021, 13:24
Hatice Akarsu artık oğluyla birlikte...

Bodrum'da 29 Haziran 2007'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'ya bir süre önce pankreas kanseri teşhisi konmuştu.

Hakan Taşıyan: Yeni bir hayata başladımOrkestra üyesi Coşkun Kıvılcım'dan Bülent Ersoy'a: Herkes cezasını çekecek!İzzet Yıldızhan: Hepiniz cezanızı çekeceksiniz!Keanu Reeves yine gönülleri fethettiOyuncu Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlandıÇağla Şıkel ve Emre Altuğ'un oğlu Kuzey 12 yaşında

ACI HABER

Ameliyat olan ve tedavisi devam eden Hatice Akarsu, 15 gün önce de Ankara Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Yaşam mücadelesi veren Akarsu'dan dün acı haber geldi. Hatice Akarsu, çoklu organ yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi.

Akarsu'nun bugün Bartın'ın Amasra ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

"ONUN KALBİ OĞLUNDAN HİÇ AYRILMADI"

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır da merhum Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'nun ölümünden dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Çakır, konuyla ilgili, "Hatice Akarsu bizim Hatice annemizdi. Onun kalbi oğlundan hiç ayrılmadı. Her ölüm yıl dönümünde Barış Akarsu'nun sevenleriyle bir araya gelerek, Barışseverlerin biricik annesiydi. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hatice annemizin cenazesi ailesiyle görüşüldükten sonra Bartın'ın Amasra ilçesinde toprağa verilecek." diye konuştu.

"ANNE BEN GELDİM' DİYECEKMİŞ GİBİ ONU BEKLİYORUM" DEMİŞTİ

Öte yandan merhum şarkıcının annesi, yaklaşık üç sene önce katıldığı programda konuşmuştu. İşte Hatice Akarsu'nun açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

* 12 yıl içinde yine yaşamıma devam ediyorum. Oğlum da zaten bunu isterdi benden. Barış'ı sevenlerle ayaktayım.

* Oğlumdan ayrılacağım hiç aklıma gelmezdi. Hepimizin gideceği yer orası. Allah'ıma şükürler olsun ki bu kadar kısa zamanda insanların yüreğine girdi ve insanlar onu içlerine aldı.

* 10 senelik acımdan sonra, bir de yüreğimi yıktılar. Oğlumun eşyalarını çaldılar. Gözüm gibi baktığım eşyalarını çaldılar. Bu nasıl bir vicdan! Çok şükür eşyalarının bir kısmı geldi. Yüzüğü dışında...

* Kaza anı ben kız arkadaşıyla arabada kavga ettiklerini sanmıyorum. Benim oğlum onu yapmaz. O gün Barış'ın doğum günüydü. 29 Haziran'dı...

* 5 gün hastanede oğlumun yanındaydım, 'Korkarsın' deyip, göstermediler. Vefat etmeden hemen önce oğlumla el eleydik.

* Hala 'Anne ben geldim' diyecekmiş gibi bekliyorum onu. Eşyaları hala evimde, 12 senedir oğlumun kokusuyla yaşıyorum.

* Barış'ın hayranları kolum kanadım oldu, hiç yalnız kalmadım.

* Barış hayallerini gerçekleştirdi. O yüzden vicdanım çok rahat.

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

Barış Akarsu, 29 Haziran 1979, Bartın'da doğdu. 4 Temmuz 2007, Bodrum'da hayatını kaybetti.

Çocuk yaştan beri müziğe duyduğu ilgiden dolayı çeşitli enstrümanları çalmayı öğrenmiştir. 2004 yılında profesyonel anlamda müzik yapmak için arkadaşlarının ısrarı üzerine 'Akademi Türkiye' adlı yarışmaya katılmıştır.

Uzun süre yer aldığı yarışmada Haluk Levent ve Deniz Arcak gibi birçok isimle düet yapmıştır. Başarıyla finaline kaldığı yarışmadan birinci olarak ayrılmıştır.

2004 yılının Temmuz ayında ilk albümünün kayıtları için beş ay kadar sürdürdüğü çalışmaların ardından "Islak Islak" adını verdiği albümünü 30 Aralık 2004 tarihinde çıkarmıştır. Bu albümden ilk olarak söz ve müziği Cem Karaca'ya ait olan ve albümle aynı adı taşıyan "Islak Islak" adlı şarkıyı yayımlamıştır. Albümden bir hafta sonra bir tanıtım konseri düzenlemiştir ve düzenlediği bu konser büyük ilgi görmüştür.

Çeşitli radyo ve televizyon programlarına katılmıştır. İlk albümünün ardından Türkiye çapında tanınmaya başlamıştır. 2006 yılının başlarında ikinci albümünün hazırlıklarına başlamıştır. "Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gerek" adını verdiği albümü, 3 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanmıştır.

Albüm çıktıktan kısa bir süre sonra yayımlanmaya başlayan "Yalancı Yarim" adlı dizinin başrolünde Merve Sevi ile birlikte oynamaya başlamıştır. "Yaz Demedim" adlı şarkısının klibini bu dizinin çekimlerinde gerçekleştirmiştir.

Barış Akarsu için 2006 ve 2007 yılları oldukça yoğun ve kariyeri için olumlu geçmiştir. 9 Mayıs 2007 tarihinde gerçekleştirilen 13. Kral TV Video Müzik Ödülleri En İyi Rock Sanatçısı Ödülü'nün sahibi olmuştur ve ödülünü Murat Göğebakan'ın elinden almıştır. Dizi çekimleri ve konserler devam ederken 28. yaş günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı, saat 22:30 civarında, Muğla ilinin Bodrum ilçesine 5 kilometre mesafede olan Torba Kavşağı'nda bir trafik kazası geçirmiştir.

Beş gün yoğun bakımda kalan Barış Akarsu, 4 Temmuz 2007 tarihinde hayatını kaybetti. Ölümünden altı ay sonra 2008 yılında stüdyoda ve oynadığı dizide seslendirdiği parçalardan oluşan "Ayrılık Zamansız Gelir" adlı albümü yayımlanmıştır.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6