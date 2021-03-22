Hastaneye kaldırılan Ali Sunal'ın son durumu!

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal, kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade ile birlikte koronavirüse yakalandığını öğrenmişti. Hemen tedavisine başlanan oyuncunun durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılmıştı.



Sevenlerini telaşlandıran Ali Sunal sosyal medyadan bir açıklama yaparak iyi haberi verdi. Sunal, "Herkese merhaba. Tedavim bitti, iyiyim, eve çıktım. İlgilenen herkese teşekkürler. Sağlıklı günler dilerim. Kendinize çok dikkat edin" dedi.