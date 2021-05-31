Hasan Hüseyin Yılmaz kadınlarda saç boyası trendini açıkladı

Eskişehir’de Saloon HY işletmesiyle hizmet veren ünlü kuaför ve saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, 2021’de kadınların tercihinin sombre ve ombre boya tekniklerinin kullanıldığı doğal tonlar olduğunu belirtti.

Uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil eden başarılı saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, 2021 yılında kadınlar tarafından en çok tercih edilen boya teknikleri ve renk tonlarını değerlendirdi. 2021 yılının genel trendinin doğallıktan yana olduğunu aktaran Yılmaz, kadınların en belirgin isteğinin sade ve şık saçlar olduğunu dile getirdi. Gündelik yaşamda kadınların rahat ve doğal saçlarla hareket etmek istediğinin altını çizen Yılmaz, sombre ve ombre boya tekniğinin ön plana çıktığını söyledi.

“Sombre ve ombre ile oluşturulan doğal tonlar kadınların isteğini karşılıyor”

Sombre ve ombre boya teknikleri sayesinde gölgeli saç yapısı kadınların tercihlerinde başta geldiğini ifade eden Hasan Hüseyin Yılmaz, “Sombre ve ombre boya teknikleriyle oluşan doğal tonlar bu sene kadınlarımızın vazgeçilmezi olacak. Bu teknikler sayesinde oluşan gölgeli saç yapısı kadınlarımızın başta gelen tercihlerinin arasına çoktan girmiş durumda. Yaşadığımız zaman diliminde kadınlarımız gündelik hayatlarına daha doğal unsurlarla devam etmek istemekte. En belirgin isteklerinden bir tanesi de sade ve şık saçlar. Sombre ve ombre boya tekniğiyle oluşturulan doğal tonlar kadınlarımızın bu isteklerini tam olarak karşılar durumda. Bu teknikle oluşan gölgeli yapı kadınlarımıza kendi saç rengi hissi vermekte. Uzun lafın kısası bizi gene sade ve şık bir sene bizi beklemekte” dedi.