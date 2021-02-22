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Hasan Can Kaya'dan eleştirilere cevap

Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'le anlaştıktan sonra Konuşanlar'ın tüm bölümlerini YouTube'dan kaldıran Hasan Can Kaya, bu hareketiyle çok eleştirilmişti.

Magazin 22.02.2021, 09:24 22.02.2021, 09:28
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Hasan Can Kaya'dan eleştirilere cevap

Hasan Can Kaya şu ifadeleri kullandı:

"Ülkenin dört bir yanından, her kesiminden izleyen, paylaşan milyonlarca insana, ödül törenlerinde oy verip, açık ara farkla bu yıl bilmem kaçıncı kez 'Yılın Komedyeni" seçilmemizi sağlayan ODTÜ, İTÜ , HACETTEPE ve adını sayamadığım üniversitelerde okuyan öğrenci kardeşlerime, vakıflara, kuruluşlara çok teşekkür ederim.

Bunun dışında akıllı, zeki, kendi hayatı, travmaları iradesi olan bu kadar insanın en çok ilgi gösterdiği seçtiği takipçisi olduğu paylaştığı, özellikle geçirdikleri zor günlerde moral kaynağı olarak gördükleri bir kişiyi, kendi kriterlerine göre kalitesiz bulup, kendi zavallı bakış açısına göre aşağılamaya çalışan, kendi görüşünü milyonlarca insanınkinden üstün gören, beyinsiz, megolaman, kötü niyetli toksik insanların iyi ve güzel olan her şeyden uzak olmalarını, negatif enerjileriyle sadece birbirlerini yok edip,  üretenlerden ve değer yaratmaya çalışanlardan uzakta devam etmelerini diliyorum. Son sözüm güldükçe, eğlendikçe milyonlarca kişi olduğumuz, haset, megolaman ve enerji emici vasıfsızları kudurttuğumuz arkadaş grubuma. Hayat kısa ve güzel. Enerjinizi ve zamanınızı toksik insanlarla harcamayın."

AYKUT ELMAS'A CEVAP

Hasan Can Kaya ayrıca Aykut Elmas'ın isim belirtmeden "Bir stand-up keşfettim, seyircileri espri yapıyor. İlginç" paylaşımına da yanıt verdi.

Kaya, verdiği yanıtta "Aykut Elmas'ı birebir tanımıyorum. 'Bir stand up keşfi twitini gördüm. Beni kastettiğini sanmıyorum. Çünkü Konuşanlar stand up değil, talk show. Aradaki farkı bildiğini düşünüyorum. Dolayısıyla o konuyla ilgili yorum yapmayacağım. Muhattabı ben değilim"

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