Hangi dizi nerede çekildi?

Adı Mutluluk: Fox Tv'de yeni başlayan dizinin Bodrum'da başlayan çekimleri Kadıköy'de devam ediyor.



Adını Feriha Koydum: Başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı dizi, Etiler'de çekildi. Okul sahneleri için Beykent Üniversitesi kullanıldı.



Ankara'nın Dikmeni: Dizi, Beyoğlu Şişhane semti ve Refik Saydam Caddesi'nde çekildi.



Aramızda Kalsın: Dizi, Beykoz'da çekildi.



Aşk Yeniden: Çekimlerine New York'ta başlanan dizinin bölümleri İstanbul Poyraz Köy'de çekiliyor.



Aşk Zamanı: Yavuz Bingöl‘ün başrolünde oynadığı dizi Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde çekiliyor.



Ben de Özledim: Dizi, Leyla ile Mecnun'un çekildiği yerde yani İstanbul Kireçburnu'nda çekildi.



Beni Böyle Sev: Dizide, Yenibakış Üniversitesi olarak geçen üniversite Okan Üniversitesi Tuzla Yerleşkesi. Ayşem ve Ömer'in evi Libadiye'de, Ömer'in ailesinin evi olarak kullanılan ev Sarıyer'de. Dizi Suadiye ve Pendik'te de çekildi.



Benim Adım Gültepe: Dizinin ilk üç bölümü İzmir'de , diğer bölümleri Sarıyer Kocataş Mahallesi'nde çekildi.



Beş Kardeş: Yeni bölümleri yayınlanmaya devam eden Kanal D dizisinin çekimleri İstanbul Maltepe'de yapılıyor.



Bir Aşk Hikayesi: Dizi, Kanlıca'da çekildi.



Bugünün Saraylısı: İstanbul'da çekilen dizide kullanılan yalı, Aşk-ı Memnu'nun da çekildiği, Sarıyer'deki Rahmi Koç Yalısı. Yalının dış görünümü ise tamamen dijital olarak yaratıldı.



Çilek Kokusu: Star Tv'nin yeni dizisi Çilek Kokusu'nun çekimlerinin yapıldığı otel Bodrum Yalıkavak Vogue Hotel.



Diriliş: Ertuğrul: Dizi, TRT1'de yayınlanmaya devam ediyor. Dizideki oba ve savaş sahneleri Riva'da, diğer sahneler Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekiliyor.