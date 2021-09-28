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Hangi dizi nerede çekildi?

Hangi dizinin nerede çekildiğiyle alakalı internette aramalar arttı. İşte hangi dizinin nerede çekildiğiyle ilgili bilgiler...

Magazin 28.09.2021, 13:06
Hangi dizi nerede çekildi?

Adı Mutluluk: Fox Tv'de yeni başlayan dizinin Bodrum'da başlayan çekimleri Kadıköy'de devam ediyor.
 

Adını Feriha Koydum: Başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı dizi, Etiler'de çekildi. Okul sahneleri için Beykent Üniversitesi kullanıldı.
 

Ankara'nın Dikmeni: Dizi, Beyoğlu Şişhane semti ve Refik Saydam Caddesi'nde çekildi.   

Aramızda Kalsın: Dizi, Beykoz'da çekildi.
 

Aşk Yeniden: Çekimlerine New York'ta başlanan dizinin bölümleri İstanbul Poyraz Köy'de çekiliyor.
 

Aşk Zamanı: Yavuz Bingöl‘ün başrolünde oynadığı dizi Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde çekiliyor.
 

Ben de Özledim: Dizi, Leyla ile Mecnun'un çekildiği yerde yani İstanbul Kireçburnu'nda çekildi.
 

Beni Böyle Sev: Dizide, Yenibakış Üniversitesi olarak geçen üniversite Okan Üniversitesi Tuzla Yerleşkesi. Ayşem ve Ömer'in evi Libadiye'de, Ömer'in ailesinin evi olarak kullanılan ev Sarıyer'de. Dizi Suadiye ve Pendik'te de çekildi.
 

Benim Adım Gültepe: Dizinin ilk üç bölümü İzmir'de , diğer bölümleri Sarıyer Kocataş Mahallesi'nde çekildi.

Beş Kardeş: Yeni bölümleri yayınlanmaya devam eden Kanal D dizisinin çekimleri İstanbul Maltepe'de yapılıyor.
 

Bir Aşk Hikayesi: Dizi, Kanlıca'da çekildi.
 

Bugünün Saraylısı: İstanbul'da çekilen dizide kullanılan yalı, Aşk-ı Memnu'nun da çekildiği, Sarıyer'deki Rahmi Koç Yalısı. Yalının dış görünümü ise tamamen dijital olarak yaratıldı.

Çilek Kokusu: Star Tv'nin yeni dizisi Çilek Kokusu'nun çekimlerinin yapıldığı otel Bodrum Yalıkavak Vogue Hotel. 

Diriliş: Ertuğrul: Dizi, TRT1'de yayınlanmaya devam ediyor. Dizideki oba ve savaş sahneleri Riva'da, diğer sahneler Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekiliyor.

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