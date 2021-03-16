Hangi dizi ne zaman final yapacak?

ÇUKUR

Ekran macerasına 23 Ekim 2017'de başlayan Çukur dizisi, en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda final yapacak. Çukur, 14 Haziran pazartesi akşamı seyirciye veda edecek

PAYİTAHT: ABDÜLHAMİD

Dört yıldır TRT ekranlarından izleyici ile buluşan Payitaht Abdülhamid, bu sezon düşen reytingler yüzünden final kararı aldı. Bülent İnal'ın başrolünde yer aldığı dizi, 155. bölümle birlikte ekrana veda edecek.

TÖVBELER OLSUN

Birbirinden başarılı ismi bünyesinde barındıran TRT 1 dizisi Tövbeler Olsun final kararı aldı. Dizi, izlenme oranlarının beklenenin altında kalmasından ötürü 32. bölümle final yapacak.

2021'DE FİNAL YAPMASI BEKLENEN DİZİLER

Haber Global'de yer alan habere göre; Yeni sezona geçmek için senaryo ve oyuncu deüğişikliğine giderek her türlü yolu deneyen ancak yine de kötü reytinglere engel olamayan diziler için de final zili çalmaya başladı. Resmi açıklama yapılmasa da final yapması beklenen diziler ise şöyle;



MENAJERİMİ ARA

Ay Yapım imzalı, Fransız yapımı Dix Pour Cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara, ilk olarak salı akşamları ekrana geldi ancak istenilen başarı elde edilemeyince dizinin yayın günü pazar akşamına kaydı. Yapılan bütün değişikliklere ve birbirinden ünlü oyunculara rağmen reyting listesinde alt sıralarda kalan dizinin sezon sonunda final yapması bekleniyor.

HEKİMOĞLU

Sıra dışı bir doktorun başından geçen maceraları konu alan Hekimoğlu dizisinin düşük reytinglere sahip olması kanalı final yapmaya zorluyor. İki sezondur Kanal D'de yayınlanan Hekimoğlu'nun Mayıs sonunda final yapacağı konuşuluyor.

AKREP

Star TV'de perşembe akşamları yayınlanan Akrep dizisi, sadık bir izleyici kitlesi edinemedi. Reyting listesinde iddiasını ortaya koyamayan dizinin Mayıs sonunda final yapacağına kesin gözüyle bakılıyor.

AKINCI

Türkiye televizyonlarının süper kahraman dizisi Akıncı'nın ilk bölümü 1 Ocak'ta ekrana geldi. Fantastik bir kahramanlık hikayesini konu edinen ATV dizisi Akıncı, beklenilen başarıyı gösteremedi. Cuma akşamı yayınlanan rakipleri karşısında zorlanan Akıncı'nın yeni sezona geçmesi zor görünüyor.

SEFİRİN KIZI

İkinci sezondaki düşük reytingleriyle dikkat çeken Sefirin Kızı dizisi için final çanları çalıyor. Neslihan Atagül, Uraz Kaygılaroğlu ve Bülent Şakrak'ın ayrılığından sonra kan kaybeden dizinin reytinglerini ünlü oyuncu Tuğba Büyüküstün de kurtaramadı. Sefirin Kızı'nın da mayıs sonunda final yapması bekleniyor.