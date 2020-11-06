Hande Yener Ekim’i zirvede kapattı
Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud’da Ekim ayının en çok dinlenenler listesi açıklandı. Yerli sanatçılar ve albümler kategorilerinin zirvesinde Carpe Diem isimli yeni albümüyle Hande Yener var.
ürk Telekom’un genç ruhlu dijital müzik platformu Muud’un Ekim ayında en çok dinlenenler listesi yayınlandı. Güncel ve zengin müzik arşiviyle dikkat çeken Muud’da geçen ay en çok dinlenen sanatçı Hande Yener oldu. Albüm kategorisinin zirvesinde ise Yener’in 10 şarkıdan oluşan 14’üncü stüdyo albümü Carpe Diem yer aldı. Synth-pop, house, R&B ve elektronik türlerini başarıyla harmanlayan Carpe Diem, Ekim ayı içinde çıkış yakalayarak Yener’i Muud listelerinin zirvesine taşıdı.
Kördüğüm rekora koşuyor
En çok dinlenen albümler listesinde Yener’in Carpe Diem albümünü Sibel Can’ın Hayat ve Eypio’nun Urgan albümü takip ediyor. Muud’da geçen ay en çok dinlenen yerli single’lar kategorisinin ilk sırasında, yayınlandığı günden bugüne dinlenme rekorları kıran, Tuğçe Kandemir’in seslendirdiği Kördüğüm isimli parça var. Kördüğüm’ü, Didomido ile Eglo G’nin parçası Nimet izlerken, ardından Gülşen ile Edis’in vokalliğindeki Nirvana geliyor.
Billie Eilish zirveden inmiyor
En çok dinlenen yabancı sanatçılarda Ekim ayında ödül rekortmeni Billie Eilish ilk sırayı alırken, onu Ariana Grande ve INNA takip ediyor. Yabancı Albümler kategorisinin zirvesinde ise Astrid S’nin 10 şarkılık Leave It Beautiful albümü bulunuyor. İkinci sıradaki NK’in Ecléctica albümünü The Weeknd’in After Hours isimli albümü izliyor. Muud’un Ekim ayında ‘En Çok Dinlenenler’i şöyle sıralanıyor:
Muud en çok dinlenen yerli sanatçılar
Hande Yener
Ziynet Sali
Hadise
Oğuzhan Koç
Gülşen
Edis
Berkay
Zeynep Bastık
Bilal Sonses
Tuğçe Kandemir
Muud en çok dinlenen yerli albümler
Hande Yener - Carpe Diem
Sibel Can - Hayat
Eypio - Urgan
Gazapizm - HİZA
Merve Özbey - Devran
Betül Demir - Akustika
Murda & Ezhel - Made In Turkey
Mabel Matiz - Maya
Ceza - Suspus
Ufuk Beydemir - Sevda Gibi
Muud en çok dinlenen yerli single’lar
Tuğçe Kandemir, Özkan Meydan, Alican Özbuğutu - Kördüğüm
Didomido - Nimet (feat. Eglo G)
Gülşen, Edis - Nirvana
Hadise - Küçük Bir Yol
Ziynet Sali - Kalbim Tatilde (Mustafa Ceceli Versiyon)
Zeynep Bastık, Emir Can İğrek - Dargın
İkiye On Kala - Kafamda Kentsel Dönüşümler
Ece Mumay - Galaksi
Bilal Sonses - Çat Kapı
Zehra - Cennetten Çiçek
Muud en çok dinlenen yabancı sanatçılar
Billie Eilish
Ariana Grande
INNA
Astrid S
LP
The Weeknd
Lana Del Rey
NK
Rihanna
Bon Jovi
Muud en çok dinlenen yabancı albümler
Astrid S - Leave It Beautiful
NK - Ecléctica
The Weeknd - After Hours
INNA - Nirvana
MERO - UNIKAT
Major Lazer & Diplo - Music is the Weapon
Norah Jones - Pick Me Up Off The Floor
Bon Jovi - 2020
Billie Eilish - WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?
Taylor Swift – folklore
Muud en çok dinlenen yabancı single’lar
SAINt JHN - Roses (Imanbek Remix)
Regard - Ride It
The Black Eyed Peas & J Balvin - RITMO (Bad Boys For Life)
Arizona Zervas - ROXANNE
Harry Styles - Watermelon Sugar
Billie Eilish & Khalid - lovely
Ant Saunders - Yellow Hearts
Ayo & Teo – Rolex
Camila Cabello - Living Proof
Doja Cat - Say So