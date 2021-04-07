Hande Ünsal: Babamla hiç görüşmedim

Aynı zamanda söz yazarı ve besteci kimliğiyle adından söz ettiren Hande Ünsal, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.

Samimi açıklamalarda bulunan şarkıcı, hayatıyla ilgili merak edilenlere cevap verdi.

"EVDE KONSER VERİYORUM"

Pandemi döneminde konser vermeyi çok özlediğini dile getiren sanatçı, "Elimde kolonya şişesi ile evdekilere konser veriyorum, o derece özledim düşünün." şeklinde konuştu.

"KİLO TAKINTIM VAR"

"Kimsenin bilmediği gizli bir takıntın var mı?" sorusuna Ünsal, "49 kiloyum ve hala kendimi kilolu hissediyorum. Zaman zaman sanırım kendimde kilo takıntım var."yanıtını verdi.

"BABAMLA GÖRÜŞMÜYORUM"

"Annene ve ailene olan düşkünlüğünü biliyoruz, babanla görüşüyor musun?" sorusu üzerine Hande Ünsal, "Bu yaşıma kadar babamla hiç görüşmedim. Ama bir kızgınlığım yok. Şimdi arasa tabii ki açar konuşurum, babadır sonuçta. Şu soruyu da sorarım tabii; 'bu zamana kadar neden gelmedin?' Her şeye rağmen, 'hayatımda seni istemiyorum' demem, gereken saygıyı gösteririm." ifadelerini kullandı.

(Ensonhaber)