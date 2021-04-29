Hande Subaşı ekranlara dönüyor

Son dönemde şarkıcılığa soyunan oyuncu Hande Subaşı, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

Subaşı, seyyar kestane satıcısının önündeydi. Sıcak kestaneleri paketletirken muhabirleri fark edip, selam verdi.

"YENİ PROJE VAR"

Setlere dönmeye hazırlandığını söyleyen Hande Subaşı, “Yeni bir proje var. Ama söylemem doğru olmaz. Yakın zamanda duyarsınız.” diyerek müjdeli haberi duyurdu.