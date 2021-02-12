Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: 'Oryantal de yaparım, kariyer de!'

Habertürk TV spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun paylaştığı dans videosu HaberTürk yönetiminde rahatsızlığa neden olmuştu.

KANAL YÖNETİMİNİ KIZDIRDI

Evindeki eğlenceli hallerini sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Sarıoğlu'nun, son olarak yüzünün yarısını peçe ile kapatarak dans ettiği bir videosunu takipçileriyle paylaşması HaberTürk yönetimini kızdırmıştı.

Kanal yönetimi o görüntülerden sonra ekrana çıkartılmayan ünlü sunucuya iş akdinin feshedildiğini bildirdi.

"RENKLİ KİŞİLİĞİM SİZİN SİYAHINIZA ÇOK GELMİŞ OLABİLİR"

Sarıoğlu daha fazla sessiz kalmayarak işine son veren kanal yönetimine sitemini belirtti. "Renkli kişiliğim sizin siyahınıza çok gelmiş olabilir" diyen genç spiker, "Ama düşününce ne kıyametler koptu kanalda, bir benim dansımdan mı rahatsız oldular?" diyerek iğneyi kendine çuvaldızı Habertürk yönetimine batırdı.

MEDYARADAR'A ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Sarıoğlu işine son veren Habertürk yönetiminden çok bunu haber yapan medyaradar adlı haber sitesine öfkeliydi. "Kötülük yuvası" olarak nitelendirdiği yayın kuruluşuna karşı ithamlarda bulunan sunucu linç edilmek istendiğini ve bu sebeple hakkındaki iyi yorumların silinip kötü olanların bırakıldığını savundu.

İşte Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı:

"BUNLAR YÜKLENMEMİŞ, BU BENİ ÜZER"

Sarıoğlu yüklediği videonun devamını da paylaşarak özgüvenli tavrını sürdürdü.