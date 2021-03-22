Son Dakika
Hande Erçel'in 7 bin TL'lik pantolonu gündem oldu
Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Hande Erçel geçtiğimiz günler objektiflere yansıdı.
Magazin 22.03.2021, 15:04 22.03.2021, 15:19
9
Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bursin’le başrolü paylaşan Hande Erçel geçen gün objektiflere yansıdı.
tv100'deki habere göre, adı iş insanı Muratcan Akdoğan ile anılan Hande Erçel’in, ABD’li moda tasarımcısı Alexander Wang’ın markasına ait 7 bin 206 TL’lik pantolonu eleştirilere neden oldu.
Birçok kişi, “Çok gereksiz bir para harcaması” yorumunda bulundu.
Leyla Bilginel, “Yazık bir pantolon kaç kez giyilir ki? Bugün 1 TL’ye ihtiyaç duyanlar var” diye yazdı.
Hayriye Bella 32 dakika önce
az bile vermiş siz sanki paranız varken pazardan mı giyiniyorsunuz? herkes bütçesine göre harcama yapıyor fakirseniz susun oturun kadına o para çerez parası sonuçta.
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)