Hande Erçel'in 7 bin TL'lik pantolonu gündem oldu

Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bursin’le başrolü paylaşan Hande Erçel geçen gün objektiflere yansıdı.

tv100'deki habere göre, adı iş insanı Muratcan Akdoğan ile anılan Hande Erçel’in, ABD’li moda tasarımcısı Alexander Wang’ın markasına ait 7 bin 206 TL’lik pantolonu eleştirilere neden oldu.

Birçok kişi, “Çok gereksiz bir para harcaması” yorumunda bulundu.

Leyla Bilginel, “Yazık bir pantolon kaç kez giyilir ki? Bugün 1 TL’ye ihtiyaç duyanlar var” diye yazdı.