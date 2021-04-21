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Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aşk tatili bedavaya geldi

Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geceliği 30 bin TL olan Maldivler tatiline para ödemedi.

Magazin 21.04.2021, 15:21
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Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aşk tatili bedavaya geldi

Rol aldıkları Sen Çal Kapımı dizisi tatile girer girmez kendilerine tatil rotası oluşturan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, Maldivler'e uçtu.

Dizide olduğu gibi gerçek hayatta da aşk yaşayan ikili, popülerlikleri sayesinde tatillerini de bedavaya getirdi.

BEDAVA TATİL

Instagram'da 20.7 milyon takipçisi olan Erçel ile yine Instagram'da 7.4 milyon kişinin takip ettiği Bürsin, reklam karşılığında otele tek kuruş ödemeden egzotik cennette keyif sürmeye başladı.

GECELİĞİ 30 BİN TL

Sponsor tatili olunca gizemi bir kenara bırakan ünlü çift, Instagram'da da sürekli Maldivler'den paylaşım yapıp, geceliği 30 bin TL olan otellerini etiketledi.

Ünlü çifte, Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ve eşi eşlik ediyor.

(Ensonhaber)

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