Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den kafa karıştıran cevaplar!

Hande Erçel ile Kerem Bürsin, önceki gün İstinye'de bulunan bir spor salonundan çıkarken görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle laflayan ikili, aşk sorularına verdiği yanıtlar kafa karıştırdı.

KAFA KARIŞTIRAN AŞK AÇIKAMASI

Gazetecilerin, "Spora bile beraber geliyorsunuz. Aşk söylentilerine ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine Bürsin, "Bu konuyla alakalı bir gelişme olursa haberdar olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin, "Aşk haberlerini yalanlamıyorsunuz da..." yorumu üzerine Bürsin, "Çok konuşmaya gerek yok bence" diyerek, kafaları karıştırdı.

"OLDUĞUNDA HABERİNİZ OLACAK"

Bürsin'in hemen ardından salondan ayrılan Erçel de benzer şeyler söyleyerek, "Olduğunda haberiniz olacak arkadaşlar" demekle yetindi.

"O KELİMEYİ KULLANMAM YANLIŞTI"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı yayında kafelerde maskesiz oturanlar için, "Kusura bakmayın ama siz salaksınız" dedikten sonra eleştiri yağmuruna tutulan Bürsin, konuyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Oyuncu, "Açıklamamı yaptım özrümü diledim. O kelimeyi kullanmam yanlıştı. Zor bir süreçten geçiyoruz. Maalesef birçok ülke gibi biz de bu konuda başarılı olamadık. Salak kelimesi yanlış bir kelime, bunu kabul ediyorum ama sorumluluk almak zorundayız insan olarak... Bireyler olarak kendi kurallarımızı koyup, bu virüsten korunmalıyız" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta Hande Erçel ile Instagram'da canlı yayın yapan Kerem Bürsin, yayının sonunda 'sosyal mesaj verebiliyor muyuz?' diye sormuştu. Bürsin ardından "O kafelere gidiyorsunuz ya maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya afedersiniz de salaksınız! I am sorry (Üzgünüm), salaksınız. Ailelerinizi, insanları bir düşünün" demiş ve ünlü oyuncunun bu sözleri sosyal medyayı ikiye bölmüştü.

ÖZÜR DİLEDİ

Bürsin, #haddinibilkerembürsin hashtag'i TT listesinde ilk sıraya yerleşmişti. Gelen tepkilerin ardından yakışıklı oyuncu, "Maalesef dün kullandığım 'salak' kelimesi doğru ve hoş bir tercih değildi. Bu yanlışım için özür dilerim..." şeklinde açıklama yapmıştı.