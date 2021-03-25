Hande Erçel: Stalk yapmam

Müzikten, stand-up’a, mizahtan güncel konulara; kültürün her alanına dokunan ve her anı eğlence dolu dakikalara sahne olan “İbrahim Selim ile Bu Gece”de sevilen oyuncu Hande Erçel, samimi itirafları ve neşeli tavrıyla geceye damgasını vurdu.

Çocukluk ve gençlik yıllarını Balıkesir’de küçük bir kasabada geçirdiğini anlatan güzel oyuncu; “Herkesin birbirini tanıdığı küçük bir mahallede büyüdüm. Çocukken eve kaçta girmemiz gerektiğine dair bir sınırımız yoktu çünkü herkes birbirini tanırdı. Ağacın dalından meyve koparıp yiyebilirdik. Bunlar bence çok kıymetli şeyler çocukluk dönemine ait. Bu artılarını düşününce İstanbul’da büyüyen bir çocuk olmak istemezdim diye düşünüyorum.” Sözleriyle çocukluk hayatının çok güzel geçtiğini anlattı.

Programın sevilen bölümü “Gözlerimin İçine Bak” ta daha önce hiçbir yerde anlatmadığı pek çok itirafta bulunan başarılı oyuncu, İbrahim Selim’in kendisine yönelttiği “Hiç fake sosyal medya hesabın var mı?” sorusuna verdiği “Ben stalklamam haberin gelir diyebileceğim bir arkadaşım var. Bu sebeple hiç stalklamaya ihtiyaç duymuyorum. Fake sosyal medya hesabı da bu sebeple kullanmıyorum.” Sözleriyle salondaki herkesi kahkahalara boğdu.

Batıl inançları konusunda da hayli samimi itiraflarda bulunan sevilen oyuncu, “Her şeyi üçlemek gibi bir huyum var. Bir şey yaptığım zaman üç defa yaparım mutlaka. Parmaklarımı saydığımı görürseniz gizli gizli o an bir şeyi üçlüyorumdur muhakkak.” Sözleriyle samimiyetini bir kere daha gözler önüne serdi. Hayvanlara olan sevgisi ve düşkünlüğüyle de bilinen güzel oyuncu bu sevgisinin kullanılarak dolandırıldığını da itiraf etti.

Ablasının kızı Mavi ile sosyal medyada paylaştığı her bir fotoğrafı günlerce konuşulan başarılı oyuncu, yeğenine duyduğu sevgiyi, “Hayatımda şu zamana kadar tattığım en güzel duygu, tabi annelik duygusunu henüz yaşamadım ama yeğen bambaşka bir şeymiş. Haftada bir görüyorum ve gördüğümde değişmiş oluyor” sözleriyle yeğenine karşı duyduğu düşkünlüğü anlattı.