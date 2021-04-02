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Hande Erçel sessizliğini bozdu

Murat Dalkılıç ile ilişkisini bitirdikten sonra adı bir çok isim ile anılan Hande Erçel, işadamı Murat Akdoğan’la aşk yaşadığı haberlerine dair sessizliğini bozdu.

Magazin 02.04.2021, 15:51
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Hande Erçel sessizliğini bozdu

Murat Dalkılıç ile ilişkisini bitirdikten sonra adı bir çok isim ile anılan Hande Erçel, işadamı Murat Akdoğan’la aşk yaşadığı haberlerine dair sessizliğini bozdu.

Gereksiz haber 

Ünlü oyuncu, iddiayı yalanladı: “Benim ağzımdan bir şey duymadan yazmayın. Gerçekten benim için güzel haberler değil. Bunun üzerine konuşmayalım, gereksiz bir haber.”

(Hürriyet)

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