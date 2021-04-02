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Hande Erçel sessizliğini bozdu
Murat Dalkılıç ile ilişkisini bitirdikten sonra adı bir çok isim ile anılan Hande Erçel, işadamı Murat Akdoğan’la aşk yaşadığı haberlerine dair sessizliğini bozdu.
Magazin 02.04.2021, 15:51
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Murat Dalkılıç ile ilişkisini bitirdikten sonra adı bir çok isim ile anılan Hande Erçel, işadamı Murat Akdoğan’la aşk yaşadığı haberlerine dair sessizliğini bozdu.
Gereksiz haber
Ünlü oyuncu, iddiayı yalanladı: “Benim ağzımdan bir şey duymadan yazmayın. Gerçekten benim için güzel haberler değil. Bunun üzerine konuşmayalım, gereksiz bir haber.”
(Hürriyet)