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Hande Erçel-Murat Akdoğan aşkına aileden izin çıkmadı!

Hande Erçel-Murat Akdoğan aşkı bitti! Bir ay süren aşk, Murat Akdoğan’ın ailesinin Hande Erçel’i veto etmesiyle sona erdi.

Magazin 24.03.2021, 11:33
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Hande Erçel-Murat Akdoğan aşkına aileden izin çıkmadı!

Onların ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü! Ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışan ünlü oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Murat Akdoğan, birbirlerinden çok hoşlanmış kısa süre sonra da sevgili olmuşlardı.

İlişkinin ortaya çıkmasıyla da magazin gündeminin bir numarasına yerleşmişlerdi.



Aldığım duyumlara göre Murat Akdoğan’ın aynı adı taşıyan babası Dr. Murat Akdoğan ortaya düşen haberlerden hiç ama hiç mutlu olmamış! Oğlunun gündeme bu şekilde gelmesine sinirlenen Dr. Akdoğan, ilişkiyi veto etmiş!

Babasını dinleyen Murat Akdoğan ise Hande Erçel’e yolun başında ayrılmalarının daha doğru olacağını söyleyerek ilişkiyi sonlandırmış.
Çift, ayrı yollara gitse de hâlâ birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye devam ediyor.

Kaynak: hurriyet.com.tr

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