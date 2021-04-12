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Hande Erçel'in ev kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı

Instagram'dan yaptığı her paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel, şimdi de ev kıyafetlerinin fiyatıyla gündeme geldi.

Magazin 12.04.2021, 12:02
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Hande Erçel'in ev kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı

Şu sıralar 'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan 27 yaşındaki oyuncu Hande Erçel, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Güzel oyuncu, son olarak, evindeki aynanın karşısında, çiçekler arasında verdiği pozları Instagram hesabının hikayeler kısmından yayınladı.

TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞDI

20 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Erçel'in, üzerindekilerin fiyatı dikkat çekti.

Hande Erçel'in giydiği hırka, bluz ve şortun değeri 1167 TL. (Hırka fiyatı 529 TL, bluz fiyatı 339 TL, şort fiyatı ise 299 TL.)

(Ensonhaber)

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