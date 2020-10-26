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Hande Erçel'in "anne" paylaşımı
Oyuncu Hande Erçel, 2019'da hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel'i doğum gününde andı. Erçel, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderisine "Güzel senin kulağımdan bir an olsun gitmiyor, varsın buradasın. Hala her sabah öpüyorsun boynumdan. Bugün senin doğuşun, sonsuz oldu... Her gün hayal ettiklerimizden daha güzel bir denize girdiğini biliyorum oralarda. Seni çok özlüyorum anne" notunu düştü
Magazin 26.10.2020, 10:17
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