Hande Erçel'in aldığı dudak uçlatan ücret!

Sen Çal Kapımı dizisinin yılıdız Kerem Bursin ile haklarında çıkan aşk iddalarını yalanlaya Hande Erçel sonunda iddiları doğrulamıştı. Dizi sezon finali yaptıktan sonra Maldivler tatiline çıkmış ve sosyal medyadan paylaşmıştı.

Aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen ikiliden 27 yaşındaki Erçel, 4 yıldır çalıştığı ünlü bir hazır giyim markası ile yeniden anlaştı.

Markanın sonbahar-kış koleksiyonu için kamera karşısına geçen güzel oyuncunun, rol aldığı reklam filminden 1.5 milyon TL aldığı iddia edildi.

Öte yandan bir sağlık ve kişisel bakım firması, diş macunu reklamlarında oynaması için 2 milyon TL'lik teklifle Erçel'in kapısını çalmıştı.

Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından kız arkadaşlarıyla Bodrum Türkbükü Loft evlerinin plajında görüntülenen ünlü oyuncunun bikinilerin fiyatı da gündem olmuştu.

Erçel'in tatilinde giydiği yeşil bikinin fiyatı 1807 TL iken koyu renkteki bikinisinin ise 1600 TL olduğu öğrenilmişti.