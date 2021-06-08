Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e: Sana sahip olduğum için çok şanslıyım!

Kendisi gibi oyuncu olan Hande Erçel ile aşkını Maldivler'de ilan eden Kerem Bürsin, 33 yaşına bastı. Erçel, sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan da kutladı.

"SANA SAHİP OLDUĞUM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Hello Dergi çekiminden siyah-beyaz fotoğraflarını paylaşan Hande Erçel, gönderisine, "Güneş ışığı gibi hisseden insanlara yakın olun... Hayatımın en eğlenceli parçası, sana sahip olduğum için çok şanslıyım" ifadelerini not düştü. Ünlü oyuncu ise sevgilisinin sözlerine, "Gün ışığım" şeklinde karşılık verdi.

"DAHA YENİ BAŞLIYORUZ"

Bürsin ile Erçel'in rol aldığı dizinin set ekibi, dün ünlü oyuncuya erken doğum günü organizasyonu düzenlemişti. Kerem Bürsin'e en büyük sürpriz ise sevgilisi Hande Erçel'den gelmişti. Fotoğraf çekildikleri sırada pastayı sevgilisinin yüzüne süren Erçel, o anları, "Daha yeni başlıyoruz" notuyla Instagram'dan yayınlamıştı.

"YANDIN SEN!"

Bürsin ise Erçel'in şakasına, "Sen var ya, sen... Yandın sen..." sözleriyle yanıt vermişti.

ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde Kerem Bürsin ile birlikteliği hakkında açıklamalarda bulunan Hande Erçel, utangaç tavırlar sergilemişti. Erçel, "Yeni bir ilişki. Zaten başladığında direkt haberiniz oldu. Ben her zaman 'Hayatımda biri olduğunda öğreneceksiniz' dedim. Oldu ve öğrendiniz... Bu kadar basit. Uzun zamandır yoktu tabii ki. Dizinin başında beraber olduğumuza dair haberler çıktı. O zaman tamamen iş arkadaşlığıydı, sonra ilişkiye dönüştü" ifadelerini kullanmıştı.

BİRLİKTELİK BELGELENMİŞTİ

Her fırsatta "Arkadaşız" açıklamasını yapan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, rol aldıkları dizinin sezon finali vermesinin ardından Maldivler'e gitmişti. Hayranları tarafından görüntülenen ikilinin aşkları belgelenmişti.

EL ELE İLK FOTOĞRAF

Erçel ve Bürsin, Maldivler'den dönerken havalimanında hayranları tarafından el ele yakalanmıştı. Çiftin fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmıştı.

"OKYANUSUN ORTASINDA İKİMİZ"

Bürsin, aşklarının belgelenmesinin ardından, Erçel ile Maldivler'de tatil yaptığı sırada çekilen fotoğraflarını yayınlamıştı. Bürsin paylaşımına, "Okyanusun ortasında bir kanoyla sadece ikimiz... Muhteşem" notunu düşmüştü. Fotoğraf sosyal medyada büyük yankı uyandırmış ve 2,7 milyon beğeni, 100 binden fazla ise yorum almıştı.

"BİR GELİŞME OLURSA HABERDAR OLACAKSINIZ"

Gazetecilerin, "Spora bile beraber geliyorsunuz. Aşk söylentilerine ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine Bürsin, "Bu konuyla alakalı bir gelişme olursa haberdar olacaksınız" şeklinde yanıt vermişti.

Muhabirlerin, "Aşk haberlerini yalanlamıyorsunuz" sözlerinin üzerine Kerem Bürsin'in "Çok konuşmaya gerek yok bence" demesi, "Aşk haberlerini doğruladı" şeklinde yorumlanmıştı.

Ünlü oyuncunun ardından Erçel de konuyla ilgili, "Aşk olduğunda haberiniz olacak arkadaşlar" demekle yetinmişti.

"MÜTHİŞ BİR İNSAN"

Kerem Bürsin, daha önce "Hande müthiş bir insan. Sıfır egosu var. Beni motive ediyor. Kendimi çok şanslı hissediyorum" demişti.

"ÇOK MUTLUYUM"

Erçel de, "Kerem çok tatlı, olağanüstü bir insan. Çok mutluyum onunla çalıştığım için" ifadelerini kullanmıştı.