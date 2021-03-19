Hande Erçel'den Bige Önal için duygulandıran hareket

Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Erhan Önal, geçen günlerde hayatını kaybetti. 2011 yılında beyin kanaması geçiren Erhan Önal, bir süredir tedavi görüyordu. Önal'dan gelen acı haber sonrası ailesi, yakın çevresi ve sevenleri hüzne boğuldu.

Erhan Önal'dan gelen acı haber sonrası oyuncu kızı Bige Önal da baba acısıyla sarsıldı. Oyuncu Bige Önal, babasının cenazesine sevgilisi Aras Bulut İynemli ile birlikte katıldı. Babası Erhan Önal'ı önceki gün Bornova Kent Mezarlığı'nda toprağa veren güzel oyuncu, cenaze sonrası baygınlık geçirdi.

Bige Önal'ın 'Sen Çal Kapımı' dizisindeki rol arkadaşı Hande Erçel, dostunun baygınlık geçirdiğini duyunca İstanbul'dan arabayla yola çıkıp soluğu İzmir'de aldı. Erçel'in bu davranışı, "Dostluk dediğin böyle olur" dedirtti.

Kaynak: posta.com.tr