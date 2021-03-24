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Hande Erçel'den Alp Kılınç’a ikinci kez dava!

Hande Erçel sosyal medyada kendisine bazlama surat diyen fenomen Alp Kılınç’a dava açarak kazanmıştı. Erçel bu kez manevi tazminat davası açıyor.

Magazin 24.03.2021, 13:44
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Hande Erçel'den Alp Kılınç’a ikinci kez dava!

Oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz yıl bir fotoğrafını paylaşıp 'Bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'ı savcılığa şikayet etmişti.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen mahkeme, 'hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle Lütfü Alp Kılınç'a 109 gün adli para cezası vermişti.Cezanın her günü 20 TL'den paraya çevrilerek; sanığın 2 bin 180 TL ödemesine hükmedilmişti.

YİNE DAVA AÇIYOR

Kararın ardından Erçel, Kılınç'a ikinci kez dava açıyor. Erçel, bu kez 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Mahkeme heyeti, sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'ın manevi tazminatını karşılayabileceğine dair ekonomik durumunun araştırılmasını istedi.

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