Hande Erçel'de yeni bir Murat dönemi!

Hande Erçel, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Murat Dalkılıç'la üç yıllık aşkını Temmuz 2020'de noktalayan güzel oyuncunun adı Kerem Bürsin ile anılıyordu.

27 yaşındaki güzel ile aynı dizide rol aldığı Kerem Bürsin'in aşk yaşadığını konuşulurken; ikili, söz konusu iddiaları her defasında "Çok iyi arkadaşız" diyerek yalanladı.

Hande Erçel'le ilgili ortaya yeni bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun, sağ gösterip sol vurduğu iddia edildi. Bürsin'le çıkan haberler sayesinde yeni ilişkisini saklamayı başardığı öne sürüldü.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Hande Erçel, yaklaşık bir ay önce Murat Akdoğan isimli genç bir iş insanıyla aşk yaşamaya başladı.

27 yaşındaki oyuncunun, zengin bir ailenin oğlu olduğu öğrenilen Murat Akdoğan'la sürpriz birlikteliğini gizli tutmaya çok dikkat ettiği belirtildi.

Hande Erçel'in, 19.8 milyon takipçili Instagram hesabından genç iş insanını takip ediyor olması da magazin basınına yansıyan aşk dedikodularını alevlendirdi.

MURAT DALKILIÇ SİLDİ!

Şarkıcı Murat Dalkılıç, ayrıldıktan sonraki birkaç ay boyunca Hande Erçel'i takibi sürdürdü. Bürsin'le aşk haberleri çıkınca eski aşkını Instagram'dan sildi.

Sürekli haklarında aşk haberleri çıkan Hande Erçel ile kerem Bürsin, çok iyi anlaştıklarını ve yakın arkadaş olduklarını söyleyerek, bu haberleri sürekli yalanlıyor.

Kaynak: milliyet.com.tr