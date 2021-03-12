Hande Erçel adeta kaçtı!

Reklam yüzü olduğu giyim markasının çekimleri için otelde bulunan Hande Erçel, kendisini yaklaşık dört saat bekleyen muhabirlere görüntü vermemek için akla karayı seçti.

"BENİ BİR ŞEKİLDE BURADAN ÇIKARTIN"

Dışarıda basın mensuplarının olduğunu öğrenen oyuncu, “Şimdi farklı farklı şeyler soracaklar. Beni bir şekilde buradan çıkartın” diyerek, görevlilerden yardım istedi.

Adının aşk dedikodularına karıştığı Kerem Bürsin ile ilgili sorulardan kaçan Erçel, çareyi otel binasının arka kısmına bakan yangın merdivenlerinden kaçmakta buldu.

27 yaşındaki oyuncunun, magazin gazetecilerinin otelin ön kapısı ve otopark çıkışında olduğu sırada, yangın merdivenlerinden çıkması dikkat çekti.

Yarım istediği görevlilerin çağırdığı taksiye binen Hande Erçel’in anlamsız şekilde panik yapmasına anlam verilemedi.

Görüntü vermek istemeyen güzel oyuncu, bu paniğine rağmen geçtiğimiz haftalarda sürekli rol arkadaşı ile aynı siteye girip çıkarken objektiflere yansımıştı.

İDDİALARI REDDEDİYORLAR

İkili, aşk yaşadıkları iddialarını her defasında reddetse de, sosyal medya paylaşımları ve samimi halleri bu dedikoduları sürekli gündemde tutuyor.

Kerem Bürsin, daha önce güzel oyuncu ile ilişki iddialarını yalanlamış, "Hande müthiş bir insan. Sıfır egosu var. Beni motive ediyor. Kendimi çok şanslı hissediyorum" demişti.

"KEREM'LE ÇOK İYİ ARKADAŞIZ"

Geçtiğimiz günlerde Kavacık'ta görüntülenen ve muhabirlerle sohbet eden Hande Erçel ise Kerem Bürsin sorularına, "Çok iyi arkadaşız" cevabını vermişti.

Kaynak: milliyet.com.tr