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Hande Doğandemir otostop çekti

Arkadaşlarıyla Ege'yi gezen oyuncu Hande Doğandemir, yolda kalınca otostop çekmek zorunda kaldı.

Magazin 22.04.2021, 12:53
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Hande Doğandemir otostop çekti

Son olarak Burçin Terzioğlu, Alican Ulusoy ve İsmail Hacıoğlu ile birlikte "Hükümsüz" dizisinde rol alan Hande Doğandemir, çekimler biter bitmez Ege turuna çıktı.

Datça’ya giden Hande Doğandemir ve dostları Knidos antik kentini ziyaret etti.

YOLDA KALDI

Burada gün boyu tarihle kucaklaşıp fotoğraf çektirdiler. Dönüşte yolda kalınca otostop çektiler. Yoldan geçen bir kamyonetin arkasına atlayıp bu anları da sosyal medyada paylaştılar.

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