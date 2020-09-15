Hande Ataizi'den yaşıyla ilgili yorum yapan muhabire şaşırtan tepki!

Bir süredir Bodrum'da tatilde olan Hande Ataizi ile nişanlısı Dinç Aydoğdu önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Geçen hafta doğum gününü kutlayarak 47 yaşına giren oyuncu, kendisine "47 yaşına girdiniz" diyen bir basın mensubuna, "Terbiyesiz terbiyesiz konuşma" sözleriyle şakayla takılarak, "Biz enerjileri öyle vermiyoruz, ben daha yeni 27 yaşındayım, arkadaşlarım da öyle diyor" dedi.